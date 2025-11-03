ม.รามฯ ประกาศให้อจ. Work From Home ส่วนร.ร.สาธิต รามฯ สอนระบบไฮบริด เหตุน้ำท่วมขัง

ม.รามคำแหง ออกประกาศให้อาจารย์ Work From Home ส่วนร.ร.สาธิต รามฯ สอนระบบไฮบริด โดยน.ร.เลือกเรียนออนไลน์ได้ เหตุน้ำท่วมขัง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกประกาศเรื่องน้ำท่วมขังในพื้นที่มหาวิทยาลัย ความว่า เนื่องจากในขณะนี้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นบริเวณกว้าง ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้ามาในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า หากท่านใดไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้ ขอให้ทำงานออนไลน์อยู่ที่บ้าน (Work From Home) ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายนนี้
สำหรับภารกิจใดที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้บังคับบัญชาหลักพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสมต่อไป สำหรับท่านใดที่มีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาทำงานในสำนักงาน ก็ขอให้ดำเนินการได้ตามปกติ การเข้ามาปฏิบัติงาน ขอให้ทุกหน่วยงานผ่อนปรนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
คาดว่าสามารถพร่องน้ำในมหาวิทยาลัยได้ภายในครึ่งวันวันนี้ ทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารมหาวิทยาลัยต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
ขณะที่เพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ออกประกาศ ระบุว่า ประกาศจากทางโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณโดยรอบโรงเรียน
วันนี้ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระบบไฮบริด (ออนไซต์ควบคู่กับออนไลน์) นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้อาจารย์ผู้สอนประจำที่ห้องเรียนตามปกติ
ขอบคุณภาพ : FM91 Trafficpro