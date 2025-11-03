สพฐ.สั่ง‘ร.ร.-เขต’เตรียมพร้อมเปิดเทอม กำชับดูแลน.ร.ทุกมิติ-เข้มความปลอดภัย

สั่ง‘ร.ร.-เขต’เตรียมพร้อมเปิดเทอม กำชับดูแลน.ร.ทุกมิติ-เข้มความปลอดภัย ยันเดินหน้านโยบาย-จัดสวัสดิการครูเต็มที่
นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำหรับความพร้อมของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2568 ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ผู้บริหารโรงเรียนและครูได้มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของอาคารเรียนและสถานที่ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือกับทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศเพื่อกำชับให้ดำเนินการตาม 999 นโยบายขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพให้กับเด็กและครูดังนั้นการเปิดภาคเรียนที่ 2/2568 โรงเรียนจะต้องเตรียมความพร้อม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างตามศักยภาพ ในส่วนของครู สพฐ. จะมีการดูแลเรื่องของสวัสดิการอย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
“ทั้งนี้ผมยังได้กำชับไปยังทุกเขตพื้นที่ฯว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงของอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง การจัดการพื้นที่ภายในโรงเรียนให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน การดูแลเส้นทางการเดินทางของนักเรียน รวมถึงเรื่องอาหารกลางวันที่ต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยของเด็กนักเรียน นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯจะลงไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดเทอม เพื่อสื่อสารนโยบายจากส่วนกลางให้ถึงครูและผู้บริหารโรงเรียนโดยตรง รวมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากพื้นที่จริง เพื่อสะท้อนกลับมายังส่วนกลาง ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป”นายพิเชฐ กล่าว
นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า ในส่วนของโรงเรียนที่ประสบปัญหาจากภัยพิบัติ หรือ ปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในภาคเรียนที่2/2568โรงเรียนเหล่านี้ก็พร้อมเปิดเรียนตามปกติแล้วเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาสพฐ.ได้มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในรูปแบบออนไลน์ให้กับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มจังหวัดชายแดนที่ประสบปัญหามาโดยตลอด เพื่อให้เด็กมีความรู้พร้อมสำหรับภาคเรียนต่อไปและการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในตอนนี้ปัญหาความขัดแย้งได้ลดระดับลงไปพอสมควร ทำให้สามารถกลับมาเปิดเรียนได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุไม่คาดฝันสพฐ.ก็ได้มีการกำชับให้ทุกโรงเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน
“ภาพรวมขณะนี้ โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดสพฐ.มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2568 และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ เข้ามา แต่หากในบางพื้นที่มีปัญหาเกิดขึ้น ทางเขตพื้นที่ฯก็มีความพร้อมที่จะเข้าดำเนินการแก้ไขและบริหารจัดการได้ทันทีภายใต้อำนาจหน้าที่ของตน เพื่อให้การเปิดภาคเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด” นายพิเชฐ กล่าว