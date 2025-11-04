สพฐ.จ่อสรุปแจกแท็บเล็ตสัปดาห์หน้า พร้อมเร่งบูรณาการการเรียนประวัติศาสตร์เชิงลึกทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงความร่วมมือกับ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ที่ได้เป็นพันธมิตรพัฒนาการศึกษาไทยกับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.กว่า 7,000 โรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามาช่วยเสริมการเรียนการสอนและยกระดับความสามารถผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมรับมือกับโลกยุคดิจิทัล เนื่องจากโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีนั้น มีการบริหารจัดการที่ดีจากภาคเอกชน และเมื่อเร็วๆนี้ สพฐ.ได้หารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในการจัดทำระบบคลาวน์เข้ามาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงดีอียินดีที่จะสนับสนุนระบบเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนในการจัดทำเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้ให้ และจะขยายไปถึงโรงเรียนแห่งอื่นๆจนครบ 29,500 แห่งด้วย
นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า ส่วนภาพรวมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 นั้น ตนได้กำชับเขตพื้นที่และผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งก่อนเปิดภาคเรียนใหม่แล้วว่า จะต้องทำให้โรงเรียนปลอดภัยทุกมิติ การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆจะต้องทำอย่างโปร่งใส และนักเรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด อย่างไรก็ตามในการดำเนินการแจกอุปกรณ์เสริมการสอนให้แก่ครูและนักเรียน อาทิ แท็ปเล็ต โครมบุ๊ค หรือโน๊ตบุ๊ค ของโครงการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา หรือ Anywhere AnyTime ในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพชุมชนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 4-6 จำนวน 600,000 คนนั้น ขณะนี้สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของสพฐ.อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด ซึ่งจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้า
“ทั้งนี้ในที่ประชุมผมได้มีแนวคิดสำหรับการทำพิพิธภัณฑ์สพฐ.ขึ้น เหมือนกับที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการศึกษาไทย ดังนั้นในส่วนของสพฐ.จะมีพิพิธภัณฑ์สพฐ.ขนาดย่อมขึ้น เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของสพฐ.เช่นเดียวกัน รวมถึงเรื่องราวดีๆของโรงเรียนต่างๆที่มี แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ มารวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ของสพฐ.ด้วย รวมถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองก็จะทำนิทรรศการจัดไว้ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้” นายพิเชฐ กล่าว
นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า ขณะที่การส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการศธ. ตนได้กำชับให้โรงเรียนแต่ละแห่งบูรณการการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เชิงลึกมากขึ้น และจัดสื่อการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และคิดวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกต้อง โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ สพฐ.จะจัดประชุมใหญ่คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะเป็นการทำความเข้าใจถึงนโยบายรัฐบาลและนโยบายของศธ.ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน