ถกสนั่น! พ่อเดือด โพสต์ตำหนิครู หลังประเมินพฤติกรรมลูก ‘ขาดเรียนบ่อย-ควรมีความรับผิดชอบ’
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์ มีการวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก หลังจากที่เพจ “สถานีครู” ที่มีคนติดตามกว่า 2.9 แสนคน โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
ดราม่า ความคิดเห็นของครูประจำชั้น เพื่อนคอมเมนต์ชวนจะมาตบครู 😤 #saveครู
พร้อมกับแนบภาพ “ความคิดเห็นครูประจำชั้น” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2568 โดยครูระบุความคิดเห็นว่า “ขาดเรียนค่อนข้างบ่อย ควรมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้ พูดจาสุภาพ แต่งกายถูกระเบียบ เรียบร้อยดี”
โดยทางเพจแนบโพสต์ของคุณพ่อที่โพสต์ถึงครูที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับลูกของตนดังนี้
ผมเข้าใจนะครับ ว่าลูกผมเรียนไม่เก่ง สอบได้ที่สุดท้ายของห้อง แต่คุณเชื่อไหมว่าผมที่ชีวิตประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ ผมก็สอบได้ที่สุดท้ายของห้องตลอด ผมไม่โกรธเลยครับ ถ้าจะตำหนิลูกผม ว่าลูกผมโง่ แต่อย่ามาตัดสินเด็กที่ต้องหยุด เพราะไม่สบายและมีธุระส่วนตัวมาบอกว่าไม่มีความรับผิดชอบ ลำดับการศึกษาไม่ได้วัดหรอกครับว่าโตไปจะสำเร็จแค่ไหน ตอนผมเรียนถามเพื่อนๆผม ได้เลยครับ ผมนี้ โ–โง่…. แต่สุดท้ายผมกลับหาเงินได้หลักแสนทุกเดือน มีเวลาใช้ชีวิต ไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร อยากไปไหนผม ก็ได้ไป ไม่ต้องคอยลางาน ผมไม่ได้ดูถูกอาชีพอะไรนะครับ แต่อยากให้เลิกตัดสินเด็กเพียงเพราะเรียนไม่เก่งหรือหยุดบ่อย ผมโง่ครับ ลูกผมก็เรียนไม่เก่ง แต่ผมก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร อย่าพึ่งมาตัดสินผมและลูกผม ค่าเทอมลูกผมจ่ายเต็มนะครับไม่เคยขอผ่อนหรือแบ่งจ่าย ไม่เคยติดไม่เคยค้าง ตำหนิได้ครับ แต่อย่าพึ่งตัดสิน ผมไม่เคยตามใจลูกครับ เลี้ยงแบบลูกผู้ชาย ไม่ใช่เลี้ยงแบบลูกคุณหนูครับ
คนเป็นครู ควรต้องหาทางสอนเด็กครับให้ได้รับการศึกษาที่ดี
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปไม่นาน มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่น
- “ครูยังไม่ได้ตัดสิน แต่คุณพ่อตัดสินทั้งตัวเองและลูกไปแล้วค่ะ”
- “จากประสบการณ์การเป็นครู เด็กที่มีปัญหา พอมองไปที่ผู้ปกครอง มีปัญหาหนักกว่าลูกอีกค่ะ😁”
- “คุณพ่อควรขอบคุณคุณครูนะคะ ที่เป็นกระจกสะท้อนพฤติกรรมของลูก ที่คุณพ่ออาจจะมองข้ามไปเพราะความที่รักลูก เห็นการขาดเรียนไม่ใช่ปัญหาและก็ไม่ชอบการวิพากษ์วิจารณ์จากใครแบบนี้ คุณพ่อต้องเปิดใจ ถ้าจะให้ลูกเติบโตในสังคมได้อย่างมีความสุข ความคิดเห็นของครูประจำชั้นมีให้เขียนแค่สองสามบรรทัดเท่านั้นเองค่ะ คุณครูเค้าเองก็คงจะสรุปให้ได้ใจความที่สุดค่ะ”
- “ครูใส่ใจนักเรียนดีนะคะ เห็นใจคุณครูค่ะ บางทีความหวังดีของครู ผู้ปกครองบางท่านไม่ต้องการค่ะ”
- “ที่เขียนไปเนี่ยปกติมากเลยนะคะ แต่ผู้ปกครองรับไม่ได้ ดันมาตำหนิครูซะงั้น”
- “หน้าที่พ่อแม่ต้องยอมรับว่า ลูกคุณไม่มีวินัย ยังขาดความรับผิดชอบ คุณต้องปรับที่ลูกและทัศนคติของคุณและลูก ไม่ใช่โบ้ยความผิดให้ครู”
- “การศึกษาก็สำคัญ แต่ที่สำคัญกว่าคือการเลี้ยงดู”
- “ลูกขาดเรียนบ่อย ผปค.ต้องพิจารณาตัวเองด่วนเลยนะครับ คำว่าไม่มีความรับผิดชอบมันอาจจะส่อไปถึง ผปค.มากกว่านักเรียนครับ”