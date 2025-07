ม.อู่ฮั่นวิจัย โรคพาร์กินสัน อาจะเริ่มจากไต ไม่ใช่สมอง หมอแนะ ดูแลสุขภาพไตจริงจัง แต่เนิ่นๆ

วันที่ 23 กรกฎาคม เฟซบุ๊ก คุยกับหมอฆนัท โดย นพ.ฆนัท ครุธกูล อายุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ได้โพสต์บทความ งานวิจัยฉบับใหม่ เรื่องโรคพาร์กินสัน มีเนื้อหาต่อไปนี้

พาร์กินสัน…อาจเริ่มจาก “ไต” ไม่ใช่สมอง?

สวัสดีครับ วันนี้หมอขอชวนคุยเรื่องหนักๆบ้างนะครับ

เรื่องที่ว่าคือ เรื่องของโรค พาร์กินสันครับ

ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา วงการแพทย์เข้าใจว่า “พาร์กินสัน” เป็นโรคของระบบประสาทที่มีต้นตอจากสมอง โดยเฉพาะจากการสะสมของโปรตีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า alpha-synuclein (α-Syn) ซึ่งจับตัวกันเป็นก้อนในสมอง ทำลายเซลล์ประสาท และทำให้เกิดอาการสั่น เดินช้า หรือกล้ามเนื้อแข็ง

แต่ล่าสุด… งานวิจัยจากจีนอาจเปลี่ยนแนวคิดทั้งหมดนี้ไปตลอดกาล

จุดเริ่มต้นของการค้นพบ ของทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University) ร่วมกับโรงพยาบาล Renmin ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร Nature Neuroscience เมื่อเดือนมีนาคม 2025 โดยค้นพบว่า โปรตีน α-Syn มีการสะสมอย่างผิดปกติใน “ไต” ของผู้ป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรค และที่สำคัญคือ บางรายยังไม่มีอาการทางสมองใด ๆ เลยด้วยซ้ำ

ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตเรื้อรัง (CKD: Chronic Kidney Disease) พบว่ามีปริมาณ α-Syn สูงผิดปกติในเซลล์ไต แม้จะไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นพาร์กินสัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า… ระบบไตอาจมีบทบาทตั้งต้นในการเริ่มต้นของพาร์กินสัน มากกว่าที่เคยเข้าใจกัน

ในงานทดลองกับหนู ทีมวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการฉีด α-Syn เข้าไปที่ไต โปรตีนนี้สามารถ เดินทางเข้าสู่สมองได้ผ่านทางกระแสเลือดและเส้นประสาทที่เชื่อมต่อระหว่างไตกับระบบประสาทส่วนกลาง

ที่น่าทึ่งคือ เมื่อตัดเส้นประสาทไตออก (renal denervation) การเคลื่อนที่ของ α-Syn จากไตไปยังสมอง หยุดลงทันที ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญว่า การสะสมในไตอาจไม่ใช่เพียงผลพวงของโรค แต่ อาจเป็นตัวจุดชนวนสำคัญของการเกิดโรคด้วย

ผลการศึกษานี้ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ที่เริ่มพูดถึงมากขึ้นในวงการประสาทวิทยา นั่นคือกลุ่มที่เรียกว่า “body-first Parkinson’s disease” ซึ่งเชื่อว่าอาการของโรคอาจเริ่มจากอวัยวะอื่น เช่น ลำไส้หรือไต ก่อนจะลุกลามขึ้นไปยังสมอง

การค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงแต่ยืนยันแนวคิดดังกล่าว แต่ยังเพิ่มน้ำหนักให้แก่บทบาทของ “ไต” ในการเริ่มต้นของพาร์กินสัน ซึ่งอาจทำให้เรา ตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะก่อนแสดงอาการ ผ่านการตรวจการทำงานของไตหรือการวิเคราะห์ระดับของ α-Syn ในเนื้อเยื่อไตหรือปัสสาวะ

ถามว่า เรามีความหวังใหม่ในการป้องกันเรื่องนี้หรือไม่

หากข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันในงานวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต นั่นหมายความว่า การดูแลสุขภาพไตอย่างจริงจังตั้งแต่เนิ่น ๆ อาจช่วย ลดโอกาสการเกิดพาร์กินสัน

อาจมีการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจเลือดหรือปัสสาวะเพื่อคัดกรองโรคได้ในระยะก่อนแสดงอาการ

การวิจัยรักษาอาจขยายไปสู่การฟื้นฟูหรือปกป้องการทำงานของไต ไม่ใช่เพียงแค่การรักษาระบบประสาท

สำหรับหมอนะครับ หากผลการวิจัยนี้เป็นจริง นี่จะเป็นการ “พลิกกระดาน” การวินิจฉัยและการป้องกันพาร์กินสันแบบเดิม ๆ ที่เคยเน้นไปที่สมองเพียงอย่างเดียว

การป้องกันอาการชราทางระบบประสาท อาจไม่ได้เริ่มที่สมองอีกต่อไป… แต่อาจต้องเริ่มจากอวัยวะกรองของเสียเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า “ไต”เลยนะครับ

อ้างอิงงานวิจัย

Yuan, X. et al. (2025). Propagation of pathologic α-synuclein from kidney to brain may contribute to Parkinson’s disease. Nature Neuroscience, 28, 577–588. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39849144/