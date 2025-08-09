ยกระดับอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ไทย

ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การยกระดับความสามารถของภาคเอกชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงเปรียบเสมือนการติดอาวุธ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันบนเวทีโลก
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation driven enterprises: IDEs) โดยได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในการใช้กลไกความร่วมมือกับบุคคลและองค์กรในเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรม
หนึ่งในองค์กรในเครือข่าย คือ บริษัท ทีพีเอส การ์เด้น เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไม้ซุง ไม้สัก ไม้สักแปรรูป เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ แบบครบวงจร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริษัทต้องการเพิ่มยอดขายในประเทศ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มั่นคง สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มการปลูกป่า เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอนาคต บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านโซลูชั่นงานไม้ เฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงและการตกแต่งภายในแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์หลักในการรักษาตลาดส่งออกไม้แปรรูป เพิ่มรายได้จากการให้บริการโซลูชั่นงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศอย่างครบวงจร
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เอ็มเทค ได้ร่วมจัดทำแผนธุรกิจของบริษัท โดยวิเคราะห์ประเด็นที่ควรเสริมศักยภาพ และเสาะหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับนวัตกรรมในมิติต่างๆ ได้แก่
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ได้แนะนำทีมวิจัยวิศวกรรมไม้เพื่อความยั่งยืน เอ็มเทค เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การเลือกเครื่องจักร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้สัก และการทดสอบสมบัติที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดตลาดใหม่และสร้างรายได้ให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง
ด้านนวัตกรรมการตลาด ได้แนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ การจัดการโครงสร้างและความสัมพันธ์ของแบรนด์ทั้งหมดภายในบริษัทให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
ด้านนวัตกรรมองค์กร มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะการขายแบบที่ปรึกษา
ด้านนวัตกรรมกระบวนการ ได้ออกแบบขั้นตอนและกระบวนการทางธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) มาใช้ และการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกป่าสักและโมเดลแพลตฟอร์มปลูกป่าผสมผสานเชิงเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เอ็มเทค ยังมีส่วนช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท เอ็มเทค และกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการการจัดทำมาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าด้วยข้อกฎหมายด้านการนำเข้าสินค้าที่มีส่วนในการตัดไม้ทำลายป่า EUDR (EU Deforestation Regulation) ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไม้ในของประเทศภาพรวม
สนใจติดต่อ คุณระพีพันธ์ ระหงษ์ งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทรศัพท์ 0-2564-6500 ต่อ 4789 อีเมล์ [email protected]