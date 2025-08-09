ไขความลับเบื้องหลังดีไซน์ Galaxy Z Fold7 / Z Flip7

ในทุกปี ซัมซุงจะมาพร้อมเซอร์ไพรส์ใหม่ๆ ที่ทำให้วงการสมาร์ทโฟนพับได้ต้องสั่นสะเทือนอยู่เสมอ และในปีนี้สมาร์ทโฟนจอพับ Galaxy Z Series ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Galaxy Z Fold7 และ Z Flip7 ซึ่งซัมซุงได้นำประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด 7 รุ่น มาต่อยอดเป็นการออกแบบที่บางและเบาที่สุดในซีรีส์นี้ โดยในบทสัมภาษณ์พิเศษนี้ Samsung Newsroom ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ฮูเบิร์ต อี รองประธานบริหาร หัวหน้าทีมออกแบบ (Design Team) และ ฮุยชุล หยาง รองประธาน หัวหน้าทีม UX (User Experience) เพื่อเจาะลึกแนวคิดเบื้องหลัง แรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นในการออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมนี้อย่างไม่หยุดยั้ง
เมื่อถูกถามถึงความรู้สึกหลังการเปิดตัว Galaxy Z Fold7 และ Z Flip7 นายอีเล่าว่า “ในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่ผมได้ออกแบบที่ซัมซุง Galaxy Z Fold7 คือรุ่นที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุด เพราะคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว้าวทันทีที่ได้เห็น เพราะเป็นรุ่นที่บางและเบาที่สุดในซีรีส์ ซึ่งผมได้รวบรวมเอาหัวใจสำคัญที่ต้องมีของสมาร์ทโฟนพับได้มาออกแแบบรวมกันไว้อย่างลงตัว และหลังจากเปิดตัวรุ่นนี้ไปแล้วในงาน Galaxy Unpacked 2025 ที่นิวยอร์ก ผมอยากให้ทุกคนได้สัมผัสถึงคุณค่าและความว้าวนี้ด้วยมือของตัวเอง”
ด้านนายหยางกล่าวเสริมว่า “นอกจาก Galaxy Z Fold7 และ Z Flip7 แล้ว เรายังเปิดตัว One UI 8 ที่พัฒนาอินเตอร์เฟซมาเพื่อมอบประสบการณ์ AI ให้ผู้ใช้โดยเฉพาะ เพราะผมเชื่อว่าการออกแบบที่เพรียวบาง ทันสมัย ควบคู่กับอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย จะสามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่มองหาประสบการณ์บนสมาร์ทโฟนที่เหนือระดับในยุค AI ได้มากขึ้น”
นายอีเล่าถึงแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบของรุ่นที่ 7 ว่า สำหรับทีมดีไซน์ของซัมซุง การพัฒนา Galaxy Z Fold7 และ Z Flip7 ไม่ใช่แค่การต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ แต่คือการเริ่มออกแบบใหม่เพราะพวกเรารู้ตั้งแต่ต้นว่า แค่พัฒนาให้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนคงไม่พอแต่ต้องออกแบบให้ว้าวตั้งแต่แรกเห็น และต้องรู้สึกได้ถึงความพิเศษเมื่อได้จับของจริง เราจึงตัดสินใจเริ่มออกแบบใหม่ทั้งหมดจากศูนย์
โดยหนึ่งในโจทย์สำคัญที่ทีมต้องแก้คือเรื่อง “น้ำหนัก” เพราะสมาร์ทโฟนพับได้มีข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์หลายอย่าง แต่เพื่อให้ Galaxy Z Fold7 เป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันแบบที่ฝัน ทีมวิจัยและพัฒนาต้องร่วมกันทดลองและทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อทำให้มัน “เบากว่า” และ “บางกว่า” แต่จอใหญ่ขึ้นและไม่ลดทอนฟังก์ชั่นการใช้งาน จนในที่สุดก็ได้ออกมาเป็นนวัตกรรมแบบที่เราฝันไว้
ทางด้านนายหยางได้เล่าเสริมถึงการออกแบบ One UI 8 ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับประสบการณ์การใช้งาน AI อย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้ประโยชน์จากหน้าจอขนาดใหญ่ของ Z Fold7 ให้ผู้ใช้สามารถดูเทียบเนื้อหาสองจอได้พร้อมกัน ไม่ว่าจะเทียบภาพต้นฉบับกับเนื้อหาที่ AI สร้างขึ้นได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงการเปิดใช้งานหลายแอพพ์พร้อมกันได้อย่างลื่นไหล
ส่วนจุดเด่นที่น่าสนใจของ Z Flip7 อยู่ที่หน้าจอด้านหน้าที่เรียกว่า FlexWindow ทำให้สามารถใช้งาน Gemini ได้เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องเปิดเครื่อง พร้อมเข้าถึงกล้องหลักได้แม้แต่ตอนพับหน้าจอ เพื่อโต้ตอบกับผู้ช่วยส่วนตัวบนฝ่ามือได้ง่ายและรวดเร็ว ช่วยหาคำตอบให้กับทุกคำถามที่สงสัย เช่น สภาพอากาศ ตารางนัดหมาย หรือแม้แต่ช่วยเลือกจับคู่ชุดแต่งกายได้แบบชิคๆ เพื่อสร้างให้ Galaxy Z Flip7 เป็นคู่หู AI ที่เข้าใจทุกคน
เมื่อพูดถึงสีสันของผลิตภัณฑ์ นายอีเผยว่า “ผมรักทุกสีครับ แต่ถ้าให้เลือกสีเดียว ผมต้องเลือก Silver Shadow เป็นสีที่เรียบง่ายที่สุด และผมคิดว่ามันเป็นตัวแทนของแนวคิด ‘Ultra Sleek, Ultra Modern’ ของ Galaxy ได้เป็นอย่างดี”
“เมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมอย่าง Galaxy Z Fold7 ลูกค้ามักจะชอบคุณค่าที่ให้ความรู้สึกเหนือกาลเวลา เราจึงให้ความสำคัญกับการเลือกสีของซีรีส์นี้มาก โดยเราใช้จุดเด่นจากวัสดุเมทัลลิกเพื่อทำให้สีดูมีชีวิตชีวา สะท้อนแนวคิดการออกแบบ และยังเข้ากันได้ดีกับรูปทรงแบบพับได้ ซึ่งหนึ่งในสีที่โดดเด่นของซีรีส์นี้คือ Blue Shadow ครับ ถ้าลูกค้าลองพลิกผลิตภัณฑ์ไปมา ความเงางามและความประณีตจะสะท้อนให้เห็นได้จากทุกมุม”
แม้ทีมออกแบบ (Design) และทีมประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) จะมีบทบาทต่างกัน แต่ทั้งสองทีมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนของการพัฒนา Galaxy Z Fold7 และ Z Flip7 โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อย่าง การออกแบบวอลเปเปอร์ นายหยางเล่าว่า เราร่วมมือกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความที่ทีมดีไซน์อยากสื่อจะถูกถ่ายทอดอย่างชัดเจนผ่านวอลเปเปอร์ เช่น ใน One UI 8 เราออกแบบไอคอนและองค์ประกอบกราฟิกต่างๆ ให้เป็นมุมโค้ง รับกับเส้นสายของตัวเครื่อง รวมทั้งเรายังออกแบบจัดเรียง GUI (Graphic user interface) ให้เข้ากับสไตล์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์สำหรับการเปิดตัวในอนาคตด้วย เพราะเราออกแบบบนแนวคิดที่ว่าเราเป็นทีมเดียวกัน ซึ่งจะช่วยทำลายกำแพงอคติของแต่ละทีม และผลักดันให้เราเติบโตไปด้วยกัน
นายอีเล่าเสริมถึงวัฒนธรรมการทำงานในทีมว่า “เราทำงานบนพื้นฐานแนวคิดที่อยากให้ทุกคนมาร่วมออกแบบด้วยกัน (Let’s Design Together) ซึ่งทีมออกแบบจะจัดเซสชั่นที่เรียกว่าDesign Clinic โดยให้หัวหน้ากลุ่มและผู้จัดการมารวมตัวกันเพื่อแชร์โปรเจ็กต์และข้อมูลเชิงลึกที่กำลังทำอยู่ สร้างบรรยากาศผ่อนคลายและแบ่งปันความคิดเห็นผ่านกาแฟและของหวาน รวมถึงแลกเปลี่ยนคำวิจารณ์ที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเราดีขึ้นและช่วยเหลือกันและกัน ซึ่งในทีมออกแบบของธุรกิจ MX จะดูแลตั้งแต่สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สวมใส่ ไปจนถึงพีซี แท็บเล็ต CMF (สี วัสดุ พื้นผิวสัมผัส) และบรรจุภัณฑ์”
สำหรับหลักการออกแบบของทีม Galaxy อยู่ภายใต้แนวคิด “Essential Design” ที่มุ่งโฟกัส 3 องค์ประกอบหลักคือ ความเรียบง่าย (Simple), ความโดดเด่น (Impactful) และความรู้สึก (Emotive) ซึ่งทั้งหมดจะต้องทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนอยากใช้งานจริง
นายหยางเสริมว่า ในทีม UX มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการทดสอบต้นแบบ โดยพบว่า ผลลัพธ์จากการทดสอบด้วย AI มีความใกล้เคียงกับการทดสอบโดยผู้ใช้งานจริง นอกจากนี้ ยังมีการใช้ AI ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือแปลงงาน 2D ให้กลายเป็น 3D เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งาน
นอกจากนี้ ทั้งสองยังเห็นพ้องกันว่า AI จะไม่สามารถแทนที่นักออกแบบได้ แต่จะยิ่งทำให้ทิศทางการออกแบบ ความสามารถในการใช้ AI สร้างสรรค์ หรือการเพิ่มคุณค่า กลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นในอนาคต โดยนายอีได้สรุปทิ้งท้ายไว้ว่า “เมื่อพูดถึงอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่างสมาร์ทโฟนพับได้ เราไม่ได้ออกแบบแค่ฟีเจอร์ครับ แต่เรากำลังออกแบบประสบการณ์ทั้งหมด เพราะเราไม่ใช่แค่นักออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่เราคือนักออกแบบไลฟ์สไตล์ และท้ายที่สุดแล้ว ผู้ใช้คือส่วนที่สำคัญที่สุด เราต้องถามตัวเองและดูให้ออกว่าผู้ใช้ต้องการอะไร สำหรับผมการออกแบบที่ทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นคือการออกแบบที่มีความหมายครับ”