GISTDA ย่อส่วน “แลปอวกาศ” งาน อว.แฟร์ ปี 2 เปิดโลกภารกิจอวกาศไทยสู่สากล
วันที่ 9-17 สิงหาคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการงาน อว.แฟร์ 2025 และมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ พร้อมย่อส่วน 4 แลปด้านอวกาศ และการใช้งานข้อมูลจากดาวเทียมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมาไว้ในงาน หวังกระตุ้นให้คนไทยได้เรียนรู้และทราบถึงวิวัฒนาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำนวยการ GISTDA เปิดเผยว่า งาน อว.แฟร์ปีนี้ GISTDA มาในตีม Space Tech for better life ที่จะนำเสนอให้ทุกคนได้เห็นถึงผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทยที่ส่งผลต่อชีวิตมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่สามารถรับรู้ได้ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจะแบ่งนิทรรศการเป็นโซนต่างๆ ได้แก่
โซนที่หนึ่งการควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม เป็นการจำลองให้เห็นเบื้องหลังการทำงานของทีมวิศวกรในการวางแผนถ่ายภาพ การควบคุมวงโคจร และระบบปฏิบัติต่างๆ ของดาวเทียม THEOS-1 และ ดาวเทียม THEOS-2
โซนที่ 2 การทดสอบระบบและโครงสร้างของตัวดาวเทียม เป็นการจำลองกระบวนการทดสอบตัวดาวเทียมหลังจากที่สร้างแล้วเสร็จ รวมถึงมีการนำชิ้นส่วนประกอบของดาวเทียมที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการในไทยมาตั้งโชว์ในงานด้วย ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกนำไปติดตั้งบนตัวดาวเทียม THEOS-2A ที่กำลังจะส่งขึ้นสู่อวกาศในปีหน้านี้
โซนที่ 3 การออกแบบและสร้างดาวเทียม จะนำเสนอให้เห็นโครงสร้างของตัวดาวเทียม THEOS-3 ที่อยู่ระหว่างการสร้างและดำเนินการในประเทศไทยภายใต้การบูรณาการจากหน่วยงานหลายภาคส่วน นอกจากนี้ ภายในโซนยังได้เผยแผนการสร้างดาวเทียมสำรวจ THEOS-4 THEOS-5 และ THEOS-6 ด้วย
โซนที่ 4 การวิจัยสภาพอวกาศ การติดตามพายุสุริยะ หรือการติดตามวัตถุอวกาศในส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น จรวดนำส่ง ดาวเทียม สถานีอวกาศ และจากธรรมชาติ เช่น อุกาบาต เป็นต้น โดยในโซนที่ 4 นี้ เราได้นำชิ้นส่วนของจรวดนำส่งดาวเทียมที่ตกในประเทศไทยและสามารถเก็บกู้ได้มาวางโชว์ด้วยเช่นกัน
ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งของนิทรรศการฯ เรามีการนำเสนอการใช้งานข้อมูลจากดาวเทียมตามภารกิจสำคัญๆ โดยปีนี้ยกมา 5 เรื่อง คือ การสำรวจคาร์บอนเครดิต การสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย Base Map การติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 แบบชั่วโมงต่อชั่วโมง การติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังทั่วประเทศ การใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมกับระบบสาธารณสุข และเสริมอีก 1 เรื่อง คือมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตำแหน่งนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระดับ 5 ที่ได้ประกาศใช้เป็นทางการแล้ว จากความร่วมมือของ 2 หน่วยงานอย่าง GISTDA และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนหน้างานเพื่อรับสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะอาชีพภูมิสารสนเทศ กับ GISTDA ฟรีอีกด้วย โดยนิทรรศการในแต่ละส่วนนี้ จะมีทีมวิศวกรดาวเทียม นักวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ให้ข้อมูลและพูดคุยกับผู้เข้าชมนิทรรศการฯ ทุกวัน
สำหรับอีกงานที่พลาดไม่ได้คือ งานนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ GISTDA มาในตีม Space Adventure เน้นการผจญภัยอย่างมีสาระ กระตุ้นจินตนาการและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนกิจกรรมต่างๆ เช่น อยากเห็นคนไทยทำอะไรในอวกาศ การค้นหาดาวเทียมสำรวจในอวกาศ Gravity Room หรือการถ่ายภาพเสมือนจริงในสถานีอวกาศให้บรรยากาศว่ากำลังลอยอยู่ในอวกาศ เป็นต้น รองผู้อำนวยการ GISTDA กล่าว
ทั้งนี้ บูธของ GISTDA สำหรับ อว.แฟร์ อยู่ที่ชั้น G บริเวณฮอลล์ 3 ในพื้นที่โซน F: Future Thailand ส่วนงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อยู่ที่ชั้น LG บริเวณฮอลล์ 6 โดยทั้ง 2 งานจัดขึ้นระหว่าง 9-17 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ