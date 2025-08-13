มอบรางวัลนักวิทย์ดีเด่นปี 68 มช. ผลงานวิจัย ความเชื่อมโยงภาวะอ้วนลงพุงกับการเสื่อมของสมอง

“สุดาวรรณ” มอบโล่รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 68 จากผลงานวิจัย “ความเชื่อมโยงภาวะอ้วนลงพุงกับการเสื่อมของสมอง” ม.เชียงใหม่ และ 2 รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ม.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2568 จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิเอสซีจี โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมงาน
น.ส.สุดาวรรณ กล่าวว่า ขอชื่นชมมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดให้มีรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานโดดเด่นแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่จะช่วยสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นภายในประเทศ และนำผลงานเหล่านั้นไปต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ทุกท่าน ตนเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
ขณะที่ ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปีล้วนเป็นนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น ได้รับการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาจากผลงานวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่ทุ่มเทอุทิศตนให้กับงานวิจัยด้วยจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่น มีบุคลิกภาพและอุปนิสัยใจคอที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีจิตสำนึกในการสร้างองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อไป
ด้าน ศ.ดร.จำรัส กล่าวว่า ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2568 ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 400,000 บาท ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทันตแพทย์หญิง สิริพร ฉัตรทิพากร ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก และวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ หน่วยสรีรวิทยาระบบ ประสาท ภายใต้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลงานวิจัย “พยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาทด้านการบกพร่องการเรียนรู้และความจำ: จากแบบจำลอง สัตว์สู่การศึกษาทางคลินิก” งานวิจัยเชิงลึกที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเซลล์ไปจนถึงผู้ป่วยทางคลินิก โดยมุ่งศึกษา พยาธิสภาพของสมองในผู้ที่มีภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้และความจำ หรือภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเกิดจากสาเหตุ หลากหลาย เช่น ภาวะอ้วนลงพุง ภาวะชราภาพ ภาวะหัวใจขาดเลือด และการใช้ยาเคมีบำบัด งานวิจัยยังมุ่งเน้นการ ค้นหาวิธีการรักษาใหม่และตัวบ่งชี้ชีวภาพ (biomarkers) ที่สามารถนำไปใช้ในทางคลินิกได้ โดยใช้หลักการวิจัยแบบ องค์รวม “จากเซลล์สู่ผู้ป่วยทางคลินิก (cell-to-bedside)” ซึ่งเชื่อมโยงงานวิจัยพื้นฐานด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล ระบบไฟฟ้าสมอง และกลไกการเรียนรู้และความจำ เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในผู้ป่วย ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และ เป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการป้องกันและรักษาภาวะสมองเสื่อมในอนาคต
หนึ่งในงานวิจัยที่โดดเด่นคือ การศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างภาวะอ้วนลงพุงกับการเสื่อมของสมอง การบริโภคอาหารไขมันสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดการสูญเสียความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ (gut dysbiosis) มีการกระตุ้นการอักเสบในทางเดินอาหาร การสะสมของไขมันในร่างกาย นำไปสู่ภาวะอักเสบ ระดับต่ำทั่วร่างกาย (systemic low-grade inflammation) ภาวะดื้อต่ออินซูลินทั้งในร่างกายและในเซลล์ ประสาท ความผิดปกติของไมโทคอนเดรียในเซลล์สมอง การทำงานผิดปกติของเซลล์ไมโครเกลียในสมอง ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้และความจำ การมีภาวะอ้วนลงพุงเรื้อรังยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการสะสมของเบต้า-อะไมลอยด์ในสมอง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของภาวะสมองเสื่อม ที่สำคัญงานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า การลดภาวะอ้วน ลงพุง ไม่ว่าจะโดยการออกกำลังกาย การควบคุมอาหาร หรือการใช้ยาต้านเบาหวาน สามารถฟื้นฟูการทำงาน ของสมอง และช่วยเสริมการเรียนรู้และความจำได้อย่างมีนัยสำคัญ
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2568 ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลท่านละ 100,000 บาท ได้แก่ 1. ดร. สมาพร ติญญนนท์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) “ผู้พัฒนาการสังเกตการณ์ และสร้างอุปกรณ์ดาราศาสตร์ เพื่อศึกษาวิวัฒนาการและการสิ้นอายุขัยของดาวฤกษ์มวลมาก” และ 2. ดร. ศิรสิทธิ์ ศรีนวลปาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ผู้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่ายและไซยาโน แบคทีเรียในด้านการเกษตร อาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม”