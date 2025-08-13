Solar PPM ผนึกกำลัง IKEA เดินหน้าติดตั้งโซลาร์เซลล์ สู่ธุรกิจรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด ผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของไทย ผนึกกำลังกับ IKEA ผู้นำธุรกิจค้าปลีกจากสวีเดน เดินหน้าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาศูนย์การค้า IKEA สาขาบางนา ด้วยกำลังผลิตรวมกว่า 1,415.4 kWp ช่วยลดต้นทุนพลังงานได้ถึง 8.5 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ได้มากถึง 744 ตันต่อปี
การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่หลังคาของอาคารศูนย์การค้า IKEA บางนา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สำหรับใช้ภายในอาคาร ช่วยลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานฟอสซิล พร้อมสนับสนุนแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสอดคล้องกับเป้าหมาย Net-Zero ของ IKEA ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050
นายกฤษณ์ พรพิไลลักษณ์ ผู้บริหารบริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของภาคธุรกิจไทยในการมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยโครงการนี้ใช้แผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล ทั้ง IEC และ ISO พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่สามารถตรวจสอบการผลิตแบบเรียลไทม์
สำหรับ บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ติดตั้ง และจัดจำหน่ายโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร โดยมีประสบการณ์ติดตั้งมากกว่า 200 เมกะวัตต์ ทั่วประเทศ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และโครงการระดับเมกะวัตต์ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน
โครงการความร่วมมือระหว่าง Solar PPM และ IKEA ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างธุรกิจไทยกับองค์กรระดับโลก ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างจริงจัง มุ่งมั่นที่จะเป็นพลังสำคัญในเส้นทางสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และภาคธุรกิจไทย Power The Future with Solar PPM พลังสะอาด เพื่ออนาคตที่มั่นคงของทุกธุรกิจไทย
ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. 02-628-6100 ext.801 082-347-3338 หรือ LineOA : @solarppm หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Website: www.solarppm.com หรือ Facebook: https://www.facebook.com/solarppmofficial