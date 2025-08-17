ปล่อยไอเดียสู่การใช้จริง! สกสว.ยกผลงานวิจัย-นวัตกรรมไทย โชว์ในงาน อว.แฟร์ 2025
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ยกผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยมาให้เรียนรู้และร่วมชื่นชมมือนักวิจัยไทยในงาน “อว.แฟร์ 2025” ระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2568 ณ บูธ D1 โซน D: VALLEY OF GROWTH ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งานนี้ สกสว. นำเสนอผลงานวิจัยพร้อมใช้งานจริง ภายใต้แนวคิด “UNIVERSE OF SRI: จักรวาลแห่งวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมเปิดมุมมองและโชว์ความน่าสนใจของงานวิจัยไทยใน 3 โซนนิทรรศการหลัก ได้แก่ Rice for The Future, Silk to Star และ Smart Living Hub ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสร้างรากฐานทางความรู้และความเข้มแข็งในวิทยาการด้านต่างๆ อันเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ไฮไลต์นวัตกรรมเด่นที่พร้อมใช้งานจริง ดังนี้
-การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ นวัตกรรมการจัดการเส้นไหมอย่างเป็นระบบ โดยกำจัดสารเซริซิน (sericin) ออกจากไหมดิบ เพื่อให้เส้นไหมขาว มันวาว และอ่อนนุ่ม สามารถติดสีได้ดีขึ้น การย้อมใช้สีธรรมชาติที่สกัดจากพืช เช่น ครั่ง ใบฝรั่ง ดอกดาวเรือง และเปลือกมะพร้าว ทำให้ได้สีที่อ่อนหวาน คงทน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคการย้อมจากสีอ่อนไปสีเข้ม ช่วยลดขั้นตอนการผลิตและได้สีที่สวยงามเป็นธรรมชาติ
-การพัฒนาเครื่องย่อยขยะอาหารสำหรับใช้ในครัวเรือน ผลงานวิจัยโดย นายภัทรพล ตุลารักษ์ จาก บริษัท ไทย รีไซเคิล เวสท์ ฮับ จำกัด ซึ่งได้รับทุนจาก บพข. โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเครื่องย่อยขยะอาหารขนาดเล็ก และพัฒนาสมรรถนะการย่อยขยะอาหารและการควบคุมกลิ่น ที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้ง่ายในราคาย่อมเยา
-หนังเทียมฟางข้าว นวัตกรรมวัสดุทดแทนหนังสัตว์และหนังเทียมสังเคราะห์จาก วิสาหกิจชุมชนแฮปปี้ฟาร์ม ซึ่งเป็นการแปรรูปฟางข้าวให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบความคงทนต่อแสง การซักล้าง และการขัดถูจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกัน ปราศจากสารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลงานนี้นอกจากช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศษวัสดุทางการเกษตรแล้วยังช่วยลดการเผา และสร้างรายได้ ส่งเสริมการมีอาชีพให้แก่ชุมชนและเกษตรกร
กิจกรรมในงาน อว.แฟร์ 2025 จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในการศึกษาและทำความเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)