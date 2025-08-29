NIA ประกาศ นำ ไทย สู่ชาตินวัตกรรม ผนึกพันธมิตรปั้น 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เกษตรอาหาร- การแพทย์สุขภาพ-สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดเผยว่า NIA ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จะเปิดตัว “Thailand Innovation Hub” เพื่อเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศใน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1) AgTech & FoodTech 2) MedTech & HealthTech และ 3) IndustryTech ผ่านกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation Program) และจับคู่ธุรกิจและทดสอบการใช้งาน (Sandbox Program) โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการเติบโต ตั้งแต่วันนี้ – 14 ก.ย.2568
ดร.กริชผกา เรื่องนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ครบวงจร โดยจะทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ Groom – Grant – Growth – Global เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมของไทยให้เติบโต โดยเริ่มต้นจากการสร้างนวัตกรรมและผู้ประกอบการให้แข็งแกร่ง ต่อด้วยการให้ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จำเป็น จากนั้นส่งเสริมให้เกิดการเติบโตในตลาดภายในประเทศ และสุดท้ายคือการขยายสู่เวทีระดับโลกด้วยการเชื่อมโยงตลาดและพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในฐานะ “ชาตินวัตกรรม” ทั้งนี้ ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมที่พร้อมแข่งขันในตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน
ผอ.NIA กล่าวต่อว่า Thailand Innovation Hub มุ่งสร้างเครือข่ายศูนย์กลางนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถเติบโตได้ โดยในปีนี้เริ่มต้นใน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1.เกษตรและอาหาร (AgTech & FoodTech) – ยกระดับการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรมอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่ม 2.การแพทย์และสุขภาพ (MedTech & HealthTech) – พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบสุขภาพครอบคลุมตั้งแต่การป้องกัน จนถึงการฟื้นฟู เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและ 3.เทคโนโลยีสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และ IoT (IndustryTech) – ส่งเสริมเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตใหม่ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ความปลอดภัย และความยั่งยืน
ดร.กริชผกา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ NIA ได้เปิดตัว 3 เครือข่ายพันธมิตรสำคัญที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมไทยของแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งพร้อมต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มกับในกลุ่มเกษตรและอาหาร สำหรับการแพทย์และสุขภาพร่วมมือกับสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย พร้อมด้วยย่านนวัตกรรมทางการแพทย์ทั้งโยธี สวนดอก ศิริราชและกังสดาล ในการเปิดพื้นที่ให้เกิดการทดสอบใช้งาน และกลุ่มสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และไอโอที ที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าให้ภาคอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยทำงานร่วมกับ NIA และเครือข่ายพันธมิตรเพิ่มเติมทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
“ขณะนี้โครงการฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการเติบโตใน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความตั้งใจจริงในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขัน โดยจะได้รับการสนับสนุนผ่าน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมบ่มเพาะ (Incubation Program) เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีแนวคิดหรือต้นแบบนวัตกรรมที่สามารถนำไปสู่ธุรกิจจริง และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและทดสอบการใช้งาน (Sandbox Program) เหมาะสำหรับผู้ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมออกสู่ตลาดหรืออยู่ในตลาดแล้ว โดยจะได้รับการจับคู่กับลูกค้าจริง พร้อมคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและเทคโนโลยี เพื่อขยายตลาดอย่างเป็นรูปธรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 ก.ย.2568 ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกในช่วงปลายเดือนก.ย.และมีกิจกรรมบ่มเพาะพัฒนาธุรกิจและทดสอบตลาด ระหว่างต.ค.2568 – ม.ค.2569 ก่อนจะปิดท้ายด้วยการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน (Demo Day) ในเดือนก.พ.2569 เรียกได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยไม่ควรพลาด”ดร.กริชผกา กล่าวว่า
Thailand Innovation Hub เป็นเวทีแห่งโอกาสของผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมกัน “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม” และผลักดันให้ก้าวสู่การเป็น “ชาตินวัตกรรม” (Innovation Nation)
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1.เกษตรและอาหาร (AgTech & FoodTech) ติดต่อคุณเธียรวนันต์ โทร.094-753 – 6155 | Email: [email protected] 2.การแพทย์และสุขภาพ(MedTech & HealthTech) ติดต่อคุณอัจฉราพรรณ โทร. 088-614 -1908 | Email: [email protected] 3.เทคโนโลยีสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และ IoT(Industry Tech) ติดต่อคุณเยาวรัตน์ โทร.083-388 – 3226 | Email: [email protected]