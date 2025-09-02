7 ก.ย.จันทรุปราคาเต็มดวง ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ คนกว่าครึ่งโลกมองเห็น

7ก.ย.จันทรุปราคาเต็มดวง ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ คนกว่าครึ่งโลกมองเห็น
วันที่ 2 กันยายน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(สดร.) เปิดเผยว่า คืน 7 กันยายน เกิดปรากฏการณ์ จันทรุปราคาเต็มดวง สังเกตได้ทั่วฟ้าเมืองไทย
โดยปรากฏการณ์ ดังกล่าวนี้ เผยคืนวันที่ 7 ถึงเช้ามืด 8 กันยายน 2568 จะเกิด “จันทรุปราคาเต็มดวง” เหนือฟ้าเมืองไทย ดวงจันทร์จะเริ่ม ปรากฏสีส้มอิฐ เวลา 00:31-01:53 น. (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร) นาน 1 ชั่วโมง 22 นาที สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคทั่วไทย
ทั้งนี้ จะมีลำดับการเกิดปรากฏการณ์ ดังต่อไปนี้
1.เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว 7 กันยายน 2568 เวลา 22:29 น.
2.เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน 7 กันยายน 2568 เวลา 23:27 น.
3.เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง 8 กันยายน 2568 เวลา 00:31 น.กึ่งกลางคราส
8 กันยายน 2568 เวลา 01:12 น.สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง
8 กันยายน 2568 เวลา 01:53 น.สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน
8 กันยายน 2568 เวลา 02:57 น.สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว
8 กันยายน 2568 เวลา 03:55 น.
ปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งนี้ เกิดขึ้นในประเทศไทยในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่ครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2565
นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังสามารถสังเกตได้หลายพื้นที่ทั่วโลก ได้แก่ บริเวณทวีปยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย แอฟริกา ตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ ตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย ขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้
ปรากฏการณ์จันทรุปราคา เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยมีโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ เกิดขึ้นเฉพาะในวันดวงจันทร์เต็มดวง หรือช่วงข้างขึ้น 15 ค่ำ
ขณะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงามืดของโลกที่ทอดไปในอวกาศ
ผู้สังเกตบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งไปเรื่อย ๆ จนดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามืดทั้งดวง และเริ่มมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ออกจากเงามืดของโลก คนไทยสมัยโบราณเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “ราหูอมจันทร์”
ในระหว่างการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก แสงอาทิตย์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลกจะเกิดการกระเจิง แสงสีฟ้าและสีที่มีความยาวคลื่นสั้นจะถูกกรองออกไป เหลือเพียงแสงสีแดงที่มีความยาวคลื่นยาวกว่า หักเหไปตกกระทบดวงจันทร์และสะท้อนกลับมายังโลก
ช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐ หรือ Blood Moon
โดยจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่คนทั่วโลกมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าว หรือประมาณ 60% ของโลก