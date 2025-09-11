Taiwan Excellence โชว์นวัตกรรมการแพทย์ในงาน Medical Fair Thailand 2025
Taiwan Excellence จัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์ชั้นนำในงาน Medical Fair Thailand 2025 งานแสดงเทคโนโลยีทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน และสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของไต้หวันในการส่งเสริมสุขภาพโลกผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
พาวิลเลียน Taiwan Excellence ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณบูธ S01 ฮอลล์ EH99 จะจัดแสดงโซลูชันด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมจาก 14 บริษัทไต้หวันที่ได้รับรางวัลการันตี ผู้เยี่ยมชมจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่จะปฏิวัติการดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็น ระบบคลินิกอัจฉริยะ (Smart Clinics) ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ (Smart Operating Rooms) และหอผู้ป่วยอัจฉริยะ (Smart Wards) การจัดแสดงครั้งนี้เน้นย้ำให้เห็นถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์แบบครบวงจรของไต้หวัน ที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในด้านการวินิจฉัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัล และการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ สะท้อนแนวคิด “From Taiwan with Care” ที่แสดงถึงความทุ่มเทของไต้หวันในการปกป้องสุขภาพด้วยความเอาใจใส่และความไว้วางใจผ่านเทคโนโลยี
นอกจากการจัดแสดงหลักแล้ว ภายในพาวิลเลียนยังประกอบไปด้วยงานสัมมนา Product Talk ที่จัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน ภายใต้หัวข้อ “Leading Smart Healthcare, Shaping Tomorrow’s Wellness” โดยมีการบรรยายพิเศษจากแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ นายไบรอัน ลี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดเชิงกลยุทธ์ จาก TAITRA นายปีเตอร์ ชา-หลี่ หลัน ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย นายแดเนียล ลี ประธานสมาคมอุตสาหกรรมการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพไต้หวัน (TMBIA) นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุปกรณ์การแพทย์ไทย และอีกหลากหลายท่าน
นายปีเตอร์ ชา-หลี่ หลัน ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เรายอมรับและชื่นชมวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ต้องการเป็น ‘ศูนย์กลางการแพทย์แห่งเอเชีย’ ด้วยความเข้มแข็งของไต้หวันในด้านเทคโนโลยีการแพทย์และนวัตกรรม เราภูมิใจที่จะเป็นพันธมิตรในการเดินทางครั้งนี้ เราจะร่วมมือกันขยายความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI การแพทย์ทางไกล และเทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัล เพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย ยกระดับคุณภาพการรักษา และบรรลุการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน”
นายแดเนียล ลี ประธานสมาคมอุตสาหกรรมการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพไต้หวัน (TMBIA) กล่าวว่า “นวัตกรรมทางการแพทย์ของไต้หวันไม่เพียงแต่ล้ำสมัย แต่ยังนำปัจจัยเรื่องการใส่ใจผู้ป่วยเข้าไปด้วย พาวิลเลียน Taiwan Excellence นำเสนอบริษัทชั้นนำที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถทำให้การดูแลสุขภาพเชื่อมต่อกันได้มากขึ้น เชื่อถือได้มากขึ้น และมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น เพื่อสร้างอนาคตที่ทุกคนมีสุขภาพที่เเข็งแรงไปด้วยกัน”
นายไบรอัน ลี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดเชิงกลยุทธ์ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) กล่าวว่า “พาวิลเลียน Taiwan Excellence ทำให้วิสัยทัศน์ ‘Leading Smart Healthcare, Shaping Tomorrow’s Wellness’ เป็นจริงขึ้นมา ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยด้วย AI ไปจนถึงการรักษาที่แม่นยำ นวัตกรรมของเราแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลช่วยให้การดูแลสุขภาพนั้นมีทั้งประสิทธิภาพและการใส่ใจผู้ป่วย ที่พาวิลเลียน โดยผู้เข้าชมจะได้เห็นว่านวัตกรรมทางการแพทย์ของไต้หวันช่วยให้ความหวังนั้นกลายเป็นความจริง สร้างโลกที่แข็งแรงและเชื่อมต่อกันมากขึ้น สอดคล้องกับคำสัญญาที่ว่า ‘From Taiwan, with Care'”