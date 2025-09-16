ปรมาณูเพื่อสันติ อว. นำทีมประเทศไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่ ‘พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ครั้งที่ 69’ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัย และนำพลังงานนิวเคลียร์สู่การพัฒนาประเทศไทย
นพ. รุ่งเรือง กิจผาติ อวศ.รรท. เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นำทีมคณะผู้บริหารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศจากคณะแพทย์ศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงการประเทศ โดยมี นส.ภัทรัตน์ หงส์ทอง เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัยสามัญครั้งที่ 69 ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (69th IAEA General Conference: 69th IAEA GC) ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กันยายน 2568 ณ สำนักงานใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA) กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
โดย นพ. รุ่งเรือง เป็นหัวหน้าคณะในการหารือทวิภาคีที่สำคัญระดับนานาชาติคู่ขนานกับการประชุม ดังนี้
1) การประชุมทวิภาคีกับ Division of Asia and the Pacific, Department of Technical Cooperation ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านนิวเคลียร์และรังสี ของประเทศไทย ที่ครอบคลุมโครงการระดับชาติ 10 โครงการ ด้านสุขภาพของประชาชน ด้านความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร ด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย และด้านอุตสาหกรรม
2) การประชุมทวิภาคีกับตำรวจสากล INTERPOL เพื่อพัฒนาโครงสร้างความมั่นคงทางนิวเคลียร์อย่างยั่งยืน ผ่านการยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ
3) การประชุมทวิภาคีกับ the Division of Nuclear Security of the International Atomic Energy Agency เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานในระดับภูมิภาคของ IAEA (IAEA Collaborating Center) ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
4) การประชุมหารือทวิภาคีกับ ATOM Malaysia หน่วยงานด้านกำกับดูแลความปลอดภัยของประเทศมาเลเซีย เพื่อต่อยอดความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคอาเซียนด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
นอกจากนี้ นพ.รุ่งเรือง ฯ ได้นำทีมสร้างความร่วมมือศูนย์ฉุกเฉินทางรังสีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติในการแจ้งเตือนและสนับสนุนการดำเนินการของประเทศสมาชิกทั่วโลกกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และและสร้างความร่วมมือห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางรังสี เพื่อเฝ้าระวังและตรวจติดตามด้านความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และเป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษากับประเทศสมาชิก IAEA ซึ่ง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะนำมาพัฒนางานด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยให้เกิดความปลอดภัย การดูแลประชาชน และเกิดการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ให้มีความมั่นคงต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน