มาให้ลุ้นอีกหนึ่งดวง ดาวหาง Lemmon อาจสว่าง จนเห็นได้ด้วยตาเปล่า ปลายตุลาคมนี้

มาให้ลุ้นอีกหนึ่งดวง ดาวหาง Lemmon อาจสว่างจนสามารถ เห็นได้ด้วยตา ปลายเดือนตุลาคมนี้
วันที่ 18 กันยายน เฟซบุ๊ก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(สดร.) โพสต์ข้อความ ปลายเดือนตุลาคมนี้จะมีดาวหาง มาให้คนไทยได้เห็นด้วยตาเปล่าอีก 1 ดวง โดยระบุว่า
ดาวหางเลมมอน หรือ C/2025 A6 (Lemmon) ถูกค้นพบเมื่อวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 2025 โดยกล้องโทรทรรศน์ Mount Lemmon Survey ในสหรัฐฯ มีคาบการโคจรประมาณ 1,350 ปี ซึ่งจะโคจรเข้าใกล้โลกที่สุดในวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 2025 คาดว่าอาจสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และดาวหางจะโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2025 ที่ระยะห่างประมาณครึ่งหนึ่งของระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ (0.53 AU)
ขณะนี้ ดาวหางเลมมอนปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวแมวป่า (Lynx) มีค่าอันดับความสว่างปรากฏ 7.9 ใกล้เคียงกับความสว่างของดาวเนปจูน ยังไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (ต้องมีค่าต่ำกว่า 6.0 เป็นต้นไปจึงจะสามารถมองเห็นได้) โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความสว่างมากขึ้นเรื่อย ๆ และจะไปสว่างที่สุดในช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2025 โดยที่หลายเว็บไซต์ชี้ว่าช่วงที่ดาวหางสว่างที่สุด จะมีค่าอันดับความสว่างประมาณ 4.0 หรือสว่างเทียบเท่าเนบิวลานายพราน (M42) ขณะที่เว็บไซต์ Comet Observation database (COBS) คาดการณ์ว่าดาวหางดวงนี้อาจมีค่าอันดับความสว่างได้สูงสุดถึง 2.1 ใกล้เคียงกับความสว่างของดาวเหนือ
อย่างไรก็ดี ค่าความสว่างสูงสุดนี้เป็นเพียงการคาดการณ์จากข้อมูลปัจจุบันร่วมกับหลักการฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสว่างของดาวหาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ดาวหางโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ยิ่งเข้าใกล้มากเท่าไร ดาวหางก็จะยิ่งปลดปล่อยฝุ่นและแก๊สออกมามากยิ่งขึ้น บางครั้งอาจเกิดการปะทุ (outburst) ที่ทำให้ดาวหางสว่างขึ้นอย่างฉับพลันได้ รวมถึงแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ก็อาจทำให้นิวเคลียสของดาวหางแตกออกเป็นเสี่ยง ๆ จนกลายเป็นเพียงเศษฝุ่นมืดมิดที่ล่องลอยไปในอวกาศ แต่หากดาวหางสามารถรอดจากแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลนี้ได้ ก็อาจจะทำให้ดาวหางเปล่งประกายงดงามยิ่งกว่าเดิมได้เช่นกัน
สดร.ระบุว่า ต้องมาลุ้นกันว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ ดาวหางจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ถ้าหากเป็นไปตามคำนวณของเว็บไซต์ COBS ดาวหางเลมมอนก็อาจปรากฏโฉมอย่างโดดเด่นให้เราได้เห็นเหนือท้องฟ้าประเทศไทย ต้อนรับเทศกาลชมดาวที่จะเกิดขึ้นช่วงปลายปีนี้อีกด้วย