ดาวเคราะห์น้อยขนาด100ม.พุ่งเฉียดโลกในระยะอันตราย ชี้ ใหญ่สุดในรอบปีที่ใกล้ขนาดนี้

สดร.เผย คืน18 ก.ย.ดาวเคราะห์น้อยขนาดร้อยเมตร พุ่งเฉียดโลกในระยะอันตราย ชี้ ขนาดใหญ่ที่สุดในรอบปีที่ใกล้โลกขนาดนี้
สดร.เผยภาพดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก 2025 FA22 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 ขณะอยู่ห่างจากโลกเพียง 840,000 กม. หรือไกลกว่าดวงจันทร์เพียงสองเท่า บันทึกโดยกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ (Thai Robotic Telescope: TRT) ของ NARIT ณ ประเทศชิลี เป็นจุดเริ่มโครงการความร่วมมือกับนานาชาติภายใต้โครงการเฝ้าระวังและติดตามวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อโลก
สถาาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ สดร.เปิดเผยภาพ ดาวเคราะห์น้อย 2025 FA22 ค้นพบโดยเครือข่าย Pan-STARR 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2025 ข้อมูลเบื้องต้นประเมินว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 160 เมตร และมีวงโคจรที่จะเฉียดใกล้โลกเป็นอย่างมาก การประเมินความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อโลก หรือที่เรียกกันว่า Torino scale สูงถึง 1 (จนถึงปี 2025 มีเพียง 3 วัตถุที่เคยมีค่า Torino scale สูงกว่า 1) และประเมินแล้วมีโอกาสอยู่ที่ 0.00001 ที่จะชนเข้ากับโลกในปี 2089 อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตการณ์เพิ่มเติมในภายหลัง พบว่าโอกาสที่ดาวเคราะห์น้อย 2025 FA22 จะชนเข้ากับโลกถูกปรับลงมาเป็นศูนย์อีกครั้ง
โดย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2025 ที่ผ่านมา ดาวเคราะห์น้อย 2025 FA22 ได้เข้าใกล้โลกที่สุด มีระยะห่างเพียงประมาณ 840,000 กิโลเมตรหรือ 2.19 เท่าของระยะระหว่างโลกและดวงจันทร์ นับเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่กว่า 100 เมตรที่ เข้าใกล้โลกที่สุดในปี 2025 และจะไม่มีดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ระดับนี้เข้าใกล้โลกอีกจนถึงปี 2027
การที่เราค้นพบดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่กว่า 100 เมตร ก่อนที่จะเฉียดเข้าใกล้โลกเพียงแค่ 2 เท่าของวงโคจรดวงจันทร์นั้น ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังและติดตามภัยอันตรายจากนอกโลกอย่างต่อเนื่อง แม้ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะไม่มีโอกาสชนโลก แต่การเข้าใกล้โลกด้วยระยะห่างเพียง 840,000 กิโลเมตรนั้น นับเป็นโอกาสที่ดีนักดาราศาสตร์จะได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเรียนรู้คุณสมบัติทางกายภาพ ด้วยเหตุนี้ นักดาราศาสตร์ทั่วโลกจึงเฝ้าติดตามสังเกตการณ์ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้กัน
สำหรับประเทศไทยนั้น สดร.ได้ร่วมกับองค์การอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ผ่านเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวังติดตามดาวเคราะห์น้อยในเอเชีย-แปซิฟิก Asia-Pacific Asteroid Observation Network หรือ APAON เฝ้าสังเกตการณ์ดาวเคราะห์น้อย 2025 FA22 โดยได้ใช้กล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติของไทย ที่ตั้งอยู่ในประเทศชิลี ร่วมสังเกตการณ์ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ ภายหลังจากโคจรผ่านจุดที่ใกล้โลกที่สุดไปเพียง 1 ชั่วโมง
ดร. มติพล ตั้งมติธรรม นักดาราศาสตร์ไทยผู้ร่วมสังเกตการณ์ดาวเคราะห์น้อย 2025 FA22 ครั้งนี้ กล่าวว่า การค้นพบทางดาราศาสตร์ที่สำคัญในยุคปัจจุบันนั้น จำเป็นต้องพึ่งพาความร่วมมือระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น แม้ว่าปัจจุบันจะมีกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก แต่การที่ประเทศไทยของเรานั้นมีเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ กระจายตัวอยู่ทั่วโลก ทำให้เราพร้อมสังเกตการณ์ทางท้องฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง แสดงถึงศักยภาพเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติของไทย ในการร่วมเครือข่ายสังเกตการณ์กับนานาชาติ
ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์ และรวมเข้ากับฐานข้อมูลของ International Asteroid Warning Network (IAWN) ที่ใช้การสังเกตการณ์ 2025 FA22 ในการทดสอบและวัดระดับความสามารถในการวัดวงโคจรและลักษณะทางกายภาพของดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ ในช่วงที่ผ่านเข้าใกล้โลก
สำหรับกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติขนาด 0.7 เมตร ที่ NARIT ใช้สังเกตการณ์ดาวเคราะห์น้อย 2025 FA22 ในครั้งนี้ ตั้งอยู่ ณ หอดูดาว เซอร์โร โทโลโล ประเทศชิลี เป็นหนึ่งในเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติของไทย (TRT) โดยอีกสามแห่งตั้งอยู่ที่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และจีน การติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ในหลากหลายทวีป ทั้งซีกโลกเหนือและใต้เช่นนี้ ส่งผลให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาวัตถุท้องฟ้าได้ตลอดเวลา