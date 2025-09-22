เตรียมพบกับงาน AI Edge 2025 : รวย หรือ ซวย ด้วย AI
ในทุกส่วนบนโลกกำลังก้าวหน้าไปด้วยเทคโนโลยี ตัวแปรสำคัญในสมการนี้คือเจ้า AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์เตรียมพบกับงาน AI Edge 2025 : รวย หรือ ซวย ด้วย AI’ เราจะพกปรมาจารย์ของปรมาจารย์อีกทีหนึ่ง ที่เป็นปรมาจารย์ด้าน AI โดยเฉพาะอย่าง “Reza Sadri” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในโปรเจ็คต์ AI Bootcamp แห่งมหาวิทยาลัย Caltech University มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่ติดอันดับต้น ๆ แทบทุกการจัดอันดับ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นท่าทีแบบนี้ปรมาจารย์คนนี้ไว้ใจได้ชัวร์ และเขาจะพามาแกะทุกเปลือกของ AI ว่าใช้งานเครื่องมือนี้ยังไงให้รวยไม่ซวยแน่!
‘AI Edge 2025 : รวย หรือ ซวย ด้วย AI’
Exclusive Ticket 3,000 บาท สำรองที่นั่งได้ที่ https://aiedge2025.fillout.com/t/1qb8JwRXFDus
วันที่ : 21 ตุลาคม 2025
เวลา : 13:00 น. – 17.00 น.
Venue : Grand Ballroom 4th Floor, Hilton Bangkok Grande Asoke
เราจะค้นพบความสำเร็จได้ เมื่อเราปรับตัวและก้าวสู่ยุคใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้น เพราะ AI คือโอกาสทางธุรกิจ ถ้าเรียนรู้ไว้อาจ ‘รวย’ แต่ถ้าไม่อาจ ‘ซวย’ เพราะ AI ไม่รอใครแล้วนะ! ฉะนั้นอย่ารอช้า มาก้าวไปสู่เส้นทางสำเร็จด้วยกัน!