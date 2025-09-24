อพวช.เปิดคลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์วิทย์ เผยจัดเก็บกว่า 2,362 รายการ รวม IBM 16208 คอมพ์เครื่องแรก
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM แถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์บริหารคลังตัวอย่างและฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ Collection ของ NSM” ว่า ขณะนี้ NSM เปิดตัวศูนย์บริหารคลังตัวอย่างและฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือคอลเลกชั่น Collection ของ NSM ที่จัดเก็บวัตถุตัวอย่าง วัตถุทางธรรมชาติ วัตถุสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ชิ้นสำคัญๆ ของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นทั้งการอนุรักษ์ การศึกษาวิจัย และการนำองค์ความรู้จากคอลเลกชั่นเหล่านี้มาตีความและถ่ายทอดสู่สังคมอย่างสร้างสรรค์ ในฐานะคลังความทรงจำทางวิทยาศาสตร์ของชาติควบคู่กับการเป็นแหล่งเรียนรู้และแรงบันดาลใจสำหรับทุกวัยเพื่อเชื่อมโยงความรู้จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
รักษาการ ผอ.NSM กล่าวต่อว่า ปัจจุบันศูนย์บริหารคลังตัวอย่างและฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ Collection ของ NSM จัดเก็บวัตถุตัวอย่างในคลังจัดเก็บ 2,362 รายการ อาทิ เครื่องวัดรังสีแกมมา LUDLUM MODEL5 ที่ใช้วัดปริมาณอัตราการรับรังสีแกมมา โดยวัดที่ผิวหรือในอากาศ สามารถใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ได้แก่ การแพทย์ การตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ สถานที่ที่มีการจัดการสารกัมมันตรังสี และการรับมือเหตุฉุกเฉิน, “IBM 5155” คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมือถือ กำเนิดเมื่อ พ.ศ. 2527 ระบบปฏิบัติการ IBM PC-DOS เวอร์ชั่น 2.10, กล้องโฟโต้สไนเปอร์ (PHOTOSNIPER) กล้องสอดแนม ที่ถูกสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2486 – 2488 โดยเดิมทีมีไว้สำหรับใช้ในภารกิจทางการทหารของกองกำลังสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตในอดีต,กล้องที่ใช้สำหรับถ่ายจากเครื่องบิน อายุ 86 ปี ,แผนที่ดาวแบบหมุน อายุ 125 ปี,เงินพดด้วงอายุ 240 ปี,อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือห้อง LAB
“ที่สำคัญยังมีคอลเลกชั่นที่น่าสนใจที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ คอมพิวเตอร์เครื่องแรกในประเทศไทย IBM 1620 ที่เข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2506 และถูกติดตั้งที่อาคารศูนย์คำนวณสถิติ (ตึก 9) ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนและการวิจัย เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานคำนวณทางด้านวิทยาศาสตร์ เครื่องนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญของวงการการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย ณ เวลานั้น โดยมีมูลค่าสูงถึงกว่าสองล้านบาท ที่ถือเป็นหมุดหมายของความก้าวหน้าทางวิทยาการของประเทศไทยอีกด้วย” นายสุวรงค์ กล่าวและว่า
นี่คือความท้าทายสำคัญที่สุดของ NSM ในการทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่ที่มีชีวิต นั่นก็คือการเปลี่ยนภาพจำจากที่เก็บของให้กลายเป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ที่ผู้เข้าชมรู้สึกมีส่วนร่วมและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อส่งต่อความรู้ ความภาคภูมิใจ และจิตวิญญาณของการแสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตร์ไปยังคนรุ่นต่อ ๆ ไป ตนเชื่อว่าสิ่งที่สะท้อนอดีต ปัจจุบันและอนาคตคืออีกหนึ่งความท้าทายคือการทำให้พิพิธภัณฑ์กลายเป็นเวทีที่ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วม ไม่ใช่แค่เดินดู แต่ได้มีประสบการณ์ร่วมทั้งด้านความรู้ แรงบันดาลใจ และความเพลิดเพลิน จนรู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ที่มีชีวิตจริง ๆ