ไทยเฮ นานาประเทศโหวตเอกฉันท์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกก.ที่ปรึกษาด้านรังสีไอออนไนซ์ ชาติแรกในอาเซียน
วันที่ 25 กันยายน นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ได้มอบหมาย ดร.วิทิต ผึ่งกัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านรังสีก่อไอออน สาขาการวัดปริมาณรังสี (Consultative Committee for Ionizing Radiation, Section I: CCRI(I)) ระหว่างวันที่ 15–19 กันยายน 2568 ณ เมืองมินามิโซมะ ประเทศญี่ปุ่น
การประชุมครั้งนี้มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือด้านมาตรวิทยารังสีในระดับนานาชาติ โดยเน้นการรักษาความถูกต้องแม่นยำของมาตรฐานการวัดรังสีปฐมภูมิ และสร้างความเชื่อมั่นด้านการสอบกลับได้ของห้องปฏิบัติการมาตรฐานจากประเทศต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกับระบบหน่วยวัดสากล (SI Units) รวมทั้งยกระดับขีดความสามารถด้านการสอบเทียบและการวัดของ ปส. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
นพ.รุ่งเรือง กล่าวว่า ปส. ได้นำเสนอกิจกรรมการพัฒนาและศักยภาพของห้องปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิงทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยต่อที่ประชุม ส่งผลให้สมาชิกจาก 30 ประเทศ และ 6 องค์กรระหว่างประเทศ ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ ปส. เข้าร่วมเป็นสมาชิก CCRI(I) ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการรับรองสมาชิกภาพดังกล่าว
ความสำเร็จนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้ ปส. ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีของภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2573 รองรับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) อย่างมั่นคงและยั่งยืน