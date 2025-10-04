คอนกรีตรักษ์โลก ก้าวใหม่สู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

การจัดการเถ้าลอยและเถ้าหนักที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าเป็นประเด็นท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข แต่หากมีการวางแผนที่ดี พร้อมกับการส่งเสริมการใช้ซ้ำ หรือการรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรม ก็จะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส เนื่องจากสามารถสร้างรายได้พร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในเวลาเดียวกัน
เถ้าลอยและเถ้าหนักเป็นวัสดุพลอยได้ที่มีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง งานขนส่ง และการปรับปรุงสภาพดิน การใช้เถ้าลอยและเถ้าหนักยังช่วยลดการใช้วัสดุธรรมชาติและลดของเสียที่ต้องฝังกลบ
คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนักและคอนกรีตผสมเสร็จ เกิดจากแนวคิดและความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมของ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ใน SCGP บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ และได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลและอัพไซเคิล ภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.สิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ
วัตถุดิบของคอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนักและคอนกรีตผสมเสร็จประกอบด้วยปูนซีเมนต์ หินฝุ่น ทราย หิน เถ้าลอย และเถ้าหนัก เป้าหมายของงานวิจัยคือ การพัฒนาสูตรของการนำเถ้าลอยและเถ้าหนักเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่มากกว่าเดิม และปรับปรุงสมบัติของวัสดุโดยที่ยังมีสมบัติด้านความแข็งแรงและด้านกายภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม หากมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ ก็ย่อมช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
ทีมวิจัยของเอ็มเทคได้ร่วมกับตัวแทนของบริษัท พัฒนาสูตรส่วนผสมคอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก มีการแทนที่เถ้าหนักด้วยเถ้าลอยมากที่สุดในสัดส่วน 30% โดยมวล ซึ่งผ่านตามเกณฑ์และข้อกำหนดของ มอก.58-2560 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับคอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก
นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาสูตรคอนกรีตผสมเสร็จที่มีค่ากำลังอัดดี และสามารถเพิ่มการใช้เถ้าลอยและเถ้าหนักในคอนกรีตผสมเสร็จได้ถึง 30% และ 35% ตามลำดับ ซึ่งผ่านตามเกณฑ์และข้อกำหนดของ มอก.213-2560 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ
ความสำเร็จของโครงการแสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมสามารถนำเถ้าลอยและเถ้าหนักมาใช้ทดแทนวัสดุธรรมชาติในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งยังช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้จัดการทรัพยากรโดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ปัจจุบันบริษัทกำลังติดตั้งเครื่องจักรผลิตบล็อกคอนกรีตกลวงไม่รับน้ำหนักเพื่อผลิตและจำหน่าย
สนใจติดต่อ คุณระพีพันธ์ ระหงษ์ งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทรศัพท์ 0-2564-6500 ต่อ 4789 อีเมล์ [email protected]