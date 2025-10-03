SKYWORTH PV จับมือ Solve System ร่วมพัฒนาโครงการโซลาร์ 120MW และโซลาร์โฮม 30MW ในไทย
SKYWORTH(สกายเวิร์ท) กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์กว่า 37 ปี ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมธุรกิจหลัก ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในครัวเรือน ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ การให้บริการที่สอดคล้องกับชีวิตยุคใหม่ ก่อนขยายสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มตัว ด้วยการก่อตั้งแบรนด์ SKYWORTH Photovoltaic (สกายเวิร์ท พีวี ) มุ่งพัฒนาโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ EPC โดยนำเสนอแผงโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์ระบบกักเก็บพลังงานโครงยึดติดตั้งและบริการด้านวิศวกรรมครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าภาคที่อยู่อาศัยและภาคธุรกิจ
ล่าสุด สกายเวิร์ท พีวี ได้ประกาศจับมือกับ Solve System Group ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมพลังงาน จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) : โครงการ 120 เมกะวัตต์ และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้าน Solar Home ขนาด 30 เมกะวัตต์ เพื่อผนึกกำลัง พัฒนาโซลูชันด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหลักของการดำเนินงาน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทย แต่ยังตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศไทย–จีน ในการยกระดับสู่การเป็น “ฮับด้านพลังงานหมุนเวียน” ในภูมิภาค
ว่านเฟย ฉู (ประธานฝ่ายสารสนเทศของ SKYWORTH Group, ผู้อำนวยการและซีอีโอของ SKYWORTH PV และประธานบริษัทบริษัท สกายเวิร์ท รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ (ไทยแลนด์) จำกัด เผยถึงที่มาของความร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานในช่วงเวลาสำคัญนี้ ในโอกาสที่จีนและไทยเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 50 ปี ตลอดระยะเวลากว่าห้าทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้สานสร้างสัมพันธ์อันลึกซึ้งและความร่วมมือที่แข็งแกร่ง ดิฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าพลังงานสะอาดจะเป็นหนึ่งในทิศทางที่มีศักยภาพที่สุดที่เราจะก้าวเดินไปด้วยกัน ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการลงนาม แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจ และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ที่จะร่วมมือกับพันธมิตรไทยเพื่อบทบาทใหม่แห่งความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดระหว่างจีนและไทย
ความร่วมมือนี้ SKYWORTH PV จะสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์และบริการโซลาร์ รวมถึงการสนับสนุนทางเทคนิค ส่วน Solve System จะเป็นผู้ดำเนินงานในตลาดภูมิภาค เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากที่สุด และให้เกิดความคุ้มค่าอย่างยั่งยืน ตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาด ราคาจับต้องได้ และการติดตั้งที่รวดเร็วผ่านการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศ ในนามของผู้บริหาร SKYWORTH PV คาดว่าความร่วมมือนี้ จะช่วยเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์ ผู้บริโภครู้จักและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการมากขึ้น พร้อมก้าวสู่วิถีชีวิตสีเขียว ลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากโครงข่าย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อันเริ่มจากก้าวแรก คือ การร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Solve System นั่นเอง”
นอกจากนี้ ว่านเฟย ฉู ยังย้ำถึงเป้าหมายต่อไปในอนาคต ของ SKYWORTH PV ในการพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดธุรกิจพลังงานว่า “หลังจากนี้ใน 3-5 ปีข้างหน้า เราคาดว่าจะขยายสู่โครงการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้น มีการบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานขั้นสูงและการตรวจสอบด้วยระบบดิจิทัล มีการพัฒนาการวิจัยร่วมกัน (R&D) และอาจขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เรามีแผนร่วมมือกับพันธมิตรมากขึ้นในช่วง 1–2 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านการจัดสัมมนา เวิร์กช็อป และการอบรมในสถานที่จริง เพื่อให้ทั้งครัวเรือนและเจ้าของธุรกิจสามารถเริ่มต้นชีวิตสีเขียวด้วยผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์ของเรา”
ด้าน นายแทน ปิณฑานนท์ กรรมการผู้จัดการ Solve System Group ก็เผยถึงจุดยืนทางธุรกิจ อันนำมาสู่ความร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า “จุดแข็งของเรา มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจตลาดในประเทศและระดับภูมิภาคเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีช่องทางจัดจำหน่ายของตนเองเรามีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์มายาวนาน และมุ่งมั่นช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงพลังงานสะอาด สร้างความเป็นอิสระด้านพลังงานได้จริง จนนำไปสู่ความคุ้นเคยและสร้างเชื่อมั่น
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ SKYWORTH PV ได้เดินหน้าสร้างความก้าวหน้าในตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ ICBC (Thailand) และ Olympus Capital เพื่อสนับสนุนการเงินสีเขียวข้ามพรมแดนและการลงทุนด้านพลังงานสะอาด ความร่วมมือล่าสุดกับ Solve System และ HERMIS PROPERTY ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Skyworth PV ในการขยายธุรกิจในประเทศไทย พร้อมทั้งเร่งเดินหน้าสู่การพัฒนาท้องถิ่นและการเติบโตในระดับขนาดใหญ่ ตอกย้ำการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายแทนกล่าวอีกว่า การร่วมมือกับ SKYWORTH ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 37 ปี มีชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในเอเชีย และเครือข่ายซัพพลายเชนที่มั่นคง นับเป็นการผสานพลังที่สมบูรณ์แบบในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยไปข้างหน้า โครงการ 120MW และความร่วมมือด้าน Solar Home ขนาด 30MW นี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความร่วมมือทางธุรกิจ แต่ยังสะท้อนถึงพันธกิจร่วมกันในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศไทย
“ด้วยการผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น เรามุ่งมั่นทำให้พลังงานหมุนเวียนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เชื่อถือได้ และคุ้มค่ามากขึ้น ทั้งสำหรับครัวเรือนและภาคธุรกิจ ในระยะยาว ความร่วมมือนี้จะช่วยเสริมสร้างความเป็นอิสระทางพลังงาน ลดการปล่อยคาร์บอน และสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของประเทศไทย สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อระบบพลังงานของชาติอย่างยั่งยืน” นายแทนกล่าวทิ้งท้าย