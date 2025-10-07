ดาวหางเลมมอนปรากฏตัวเช้ามืดแล้ว คาด 29-31 พ.ย.สว่างสุดเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ดาวหางเลมมอนปรากฏตัวเช้ามืดวันฟ้าใส คาด 29-31 พ.ย.สว่างสุดเห็นได้ด้วยตาเปล่า
วันที่ 7 ตุลาคม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยแพร่ รูปดาวหาง C/2025 A6 (Lemmon) หรือดาวหางเลมมอน ในช่วงนี้ที่ไหนฟ้าใสไร้เมฆ
โดยนักดาราศาสตร์ระบุว่า ใครตื่นเช้า ลองมองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดาวหางจะขึ้นจากขอบฟ้าเวลาประมาณ 03:00 น. ปรากฏบริเวณกลุ่มดาวแมวป่า (Lynx) จนถึงรุ่งเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
ขณะนี้สามารถมองเห็นผ่านกล้องสองตา และกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก แต่ยังไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ดาวหางเลมมอนจะโคจรเข้าใกล้โลกที่สุดวันที่ 21 ตุลาคม 2568 และจะเปลี่ยนมาปรากฏทางทิศตะวันตก ในช่วงหัวค่ำ
จากนั้นจะโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ช่วงที่คาดว่าดาวหางจะสว่างที่สุดคือระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2568 อาจสว่างจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในที่ท้องฟ้ามืดสนิท
สามารถเช็คตำแหน่งปัจจุบันของดาวหางได้ที่
https://theskylive.com/c2025a