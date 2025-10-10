นักกีฎวิทยาสวนพฤกษ์ ร่วมนักวิจัยจีน พัฒนาแอพพลิเคชันอัจฉริยะช่วยเกษตรกรไร่ชา จัดการศัตรูพืชยั่งยืน

นักกีฏวิทยา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัยจีน พัฒนาแอพพลิเคชันอัจฉริยะช่วย เกษตรกรชา ทั่วเอเชีย จัดการศัตรูพืชอย่างยั่งยืน
วันที่ 10 ตุลาคม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) โดย ดร.กัลยกร พิราอรอภิชา นักกีฏวิทยา สำนักวิจัยและอนุรักษ์ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ Wei Wei จาก Guangxi Academy of Forestry Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนาแอพพลิเคชันอัจฉริยะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกชาในภูมิภาคเอเชีย ให้สามารถบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
แอพพลิเคชันดังกล่าวถูกออกแบบให้เป็น เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยจำแนกชนิดของแมลงศัตรูพืชและโรค ที่เกิดในต้นชา พร้อมให้คำแนะนำเชิงเทคนิคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และกีฏวิทยา เพื่อให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และส่งเสริมการผลิตชาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดร.กัลยกร กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า แอพพลิเคชันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผสานกับเทคโนโลยี เพื่อยกระดับภาคการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้น เราต้องการให้เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกชาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของหลายประเทศในเอเชีย
ในปัจจุบัน ระบบดังกล่าวอยู่ระหว่าง การทดสอบการใช้งาน โดยทีมวิจัยมีแผนจะขยายขอบเขตการพัฒนาให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ โครงการยังเป็น ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และสะท้อนศักยภาพขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านพฤกษศาสตร์สู่ระดับสากล