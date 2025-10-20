คืน 21 ถึงเช้า 22 ต.ค. ชม ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ 20 ดวง ต่อชม.
วันที่ 20 ตุลาคม เฟซบุ๊ก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(สดร.) โพสต์ ข้อความ คืน 21 ถึงเช้า 22 ต.ค. นี้
ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ (Orionids) อัตราการตกเฉลี่ยประมาณ 20 ดวง/ชั่วโมง โดยระบุว่า
ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ หรือฝนดาวตกในกลุ่มดาวนายพราน จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 2 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน ของทุกปี มีต้นกำเนิดจาก ดาวหางฮัลเลย์(1P/Halley) ขณะที่โลกเคลื่อนที่ตัดผ่านเส้นทางการโคจรของดาวหาง เศษฝุ่นและวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากที่หลงเหลือทิ้งไว้ในวงโคจร แรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดเศษฝุ่นและวัตถุดังกล่าวเข้ามาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลก เกิดการลุกไหม้ เห็นเป็นแสงวาบคล้ายลูกไฟพุ่งกระจายตัวออกมาจากบริเวณกลุ่มดาวนายพราน สว่างวาบคล้ายลูกไฟสวยงามพาดผ่านท้องฟ้า
สำหรับปี 2568 คาดว่ามีอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 20 ดวงต่อชั่วโมง ในคืนวันที่ 21 ต่อเนื่องถึงรุ่งเช้า 22 ตุลาคม 2568 เริ่มสังเกตการณ์ได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 22.30 น. โดยจุดศูนย์กลางการกระจายตัวของฝนดาวตกจะอยู่บริเวณแขนของกลุ่มดาวนายพราน ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออก จากนั้นจะค่อย ๆ เคลื่อนสูงขึ้นสู่บริเวณกลางท้องฟ้า และสามารถเฝ้าชมได้ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้า