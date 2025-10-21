คืนพิเศษสำหรับคนรักท้องฟ้า รอชม 3 ปรากฏการณ์ สมาคมดาราศาสตร์ยัน ที่เห็นแน่ๆคือ ทางช้างเผือก

คืนพิเศษสำหรับคนรักท้องฟ้า รอชม 3 ปรากฏการณ์พร้อมกัน สมาคมดาราศาสตร์ยัน ที่เห็นแน่ๆคือ ทางช้างเผือก
วันที่ 21 ตุลาคม นายวิมุติ วสะหลาย ฝ่ายวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทย กล่าวว่า เวลานี้ มีการแชร์กันครึกโครมว่า วันที่ 21 ตุลาคมนี้ จะเป็นวันที่พิเศษสุดสำหรับคนรักท้องฟ้า เพราะจะมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ถึงสามปรากฏการณ์เกิดขึ้นในวันนั้น นั่นคือ – ฝนดาวตกนายพราน – ดาวหางเลมมอน – ทางช้างเผือก
นายวิมุติ กล่าวว่า หลายคนได้ยินแล้วอยากจะเขียนใบลางานไปดูดาวในวันนั้นเสียเลย มันจะน่าดูสักแค่ไหน
ตน จะขอแจกแจงให้ฟังทีละปรากฏการณ์ดังนี้
ฝนดาวตกนายพราน (Orionids) ฝนดาวตกประจำปีชุดนี้เป็นฝนดาวตกที่อัตราตกต่ำ หากจะมีอะไรให้น่าสนใจบ้างก็เพราะ มันเป็นฝนดาวตกที่เกิดจากดาวหางชื่อดัง นั่นคือดาวหางฮัลเลย์ แต่เราดูฝนดาวตกเพราะอยากเห็นดาวตกมิใช่หรือ ไม่ได้อยากจะรู้ว่ามาจากดาวหางดวงไหน ถ้าถามว่าจะเห็นมากแค่ไหน ก็ประมาณว่า หากคุณดูในสถานที่ฟ้าเปิดกว้าง ฟ้ามืด ไร้แสงรบกวน ไม่มีเมฆบดบัง ก็อาจเห็นดาวตกจากดาวหางฮัลเลย์ได้สัก 20 ดวงต่อชั่วโมงเป็นอย่างมาก แต่ถ้าเงื่อนไขไม่ดีจริง เช่นมีแสงรบกวนจากเมือง จำนวนดาวตกที่จะเห็นได้ก็จะลดลงไปอย่างฮวบฮาบเลยทีเดียว
อีกข้อหนึ่งที่ควรทราบก็คือ ฝนดาวตกนายพรานออกจะเล่นตัว กว่าจะเริ่มตกก็ปาเข้าไปสี่ทุ่ม ช่วงแรกก็จะยังตกไม่มาก ถ้าจะรอให้ถึงช่วงที่ตกสูงสุดก็ต้องรอให้ถึงตีสี่
ดาวหางเลมมอน [C/2025 A6 (LEMMON)] คงปฏิเสธไม่ได้ว่าดาวหางดวงนี้คือดาวหางที่น่าลุ้นที่สุดในปีนี้ และในวันที่ 21 ตุลาคม คือวันที่ดาวหางดวงนี้จะเฉียดใกล้โลกมากที่สุด ก็น่าจะเห็นได้ดีที่สุดด้วย
แต่ระยะทางของดาวหางไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะชี้ว่าจะมองเห็นได้ดีแค่ไหน
ในวันนั้น ช่วงเวลาที่เห็นดาวหางได้คือหลังตะวันลับฟ้าไม่นาน ดาวหางเลมมอนจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเหนือขอบฟ้าเล็กน้อย แต่การที่ดาวหางตกลับฟ้าตามหลังดวงอาทิตย์ไม่นาน หมายความว่าดาวหางจะไม่เคยปรากฏบนท้องฟ้ามืดสนิทเลย แต่จะถูกแสงจากดวงอาทิตย์รบกวนอย่างมาก ครั้นหากจะรอให้ท้องฟ้ามืดสนิท (ประมาณ 19:10 น.) ดาวหางก็แตะขอบฟ้าแล้ว จะไปดูอย่างไรเห็น
“ถึงตรงนี้อาจมีใครกำลังคิดว่า ไม่เป็นไรหรอก ไม่ต้องรอให้มืดสนิทก็ได้ ดูดาวหางท่ามกลางแสงสนธยาสีส้ม ๆ เทา ๆ มันก็สวยดีออก ช่วยให้ภาพมีฟอร์กราวด์ มีสตอรี่ อาจจะสวยกว่าฟ้ามืดด้วยซ้ำ หรือไม่ก็อาจจะคิดว่า หัวจะจมดินไปก็ให้มันจมไป โผล่หางขึ้นมาก็ยังดีน่ะ มันไม่ง่ายขนาดนั้น เพราะ 1. ในวันนั้นทิศทางของหางเอนเกือบขนานขอบฟ้า 2. ดาวหางดวงนี้ไม่น่าจะสว่างพอที่จะฝ่าแสงสนธยาได้”นายวิมุติ กล่าว
ฝ่ายวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทย กล่าวด้วยว่า วันที่ 21 ตุลาคม ไม่ใช่วันที่ดีที่สุดของดาวหางเลมมอน ช่วงที่ดีที่สุดต้องเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม ซึ่งดาวหางจะสว่างขึ้นอีก และมีตำแหน่งห่างจากขอบฟ้ามากขึ้นจนดูได้สะดวกขึ้น แถมตำแหน่งก็ขยับมาทางตะวันตกมากขึ้น ทำให้หางชี้ขึ้นสูง วันที่ดีที่สุดน่าจะป็นวันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน
– ทางช้างเผือก ในบรรดาปรากฏการณ์สามปรากฏการณ์ที่มีการพูดถึง มีทางช้างเผือกนี่แหละที่รับประกันได้ว่าจะเห็นได้แน่นอนถ้าฟ้ามืดพอและไม่มีเมฆ เพราะว่าทางช้างเผือกมองเห็นได้ทุกคืนอยู่แล้ว ขอเพียงแต่ไม่มีแสงรบกวนไร้สิ่งบดบัง ในวันที่ 21 ตุลาคม ดวงจันทร์เป็นใจเพราะเป็นคืนจันทร์ดับ แถมช่วงเวลาก็เหมาะ เพราะตำแหน่งของกลุ่มดาวคนยิงธนูซึ่งเป็นส่วนที่ทางช้างเผือกสว่างที่สุดอยู่สูงจากขอบฟ้ากำลังสวย มองเห็นได้ตั้งแต่หัวค่ำเลยทีเดียว
สรุป
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทั้งสามที่จะเกิดในวันที่ 21 ตุลาคม คือ
1. ฝนดาวตกนายพราน – อย่าคาดหวังสูง อาจเห็นน้อยมาก ตกหรอมแหรม
2. ดาวหางเลมมอน – เห็นยากมาก ไม่น่าจะเห็น ให้รอสัปดาห์ต่อมาดีกว่า
3. ทางช้างเผือก – เห็นแน่ ๆ
ทั้งนี้ หมายความว่า ท้องฟ้าต้องปลอดโปร่งและดูในสถานที่ที่ห่างไกลจากแสงรบกวนนะครับ