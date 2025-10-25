การรีไซเคิลโลหะผง: ก้าวสำคัญของอุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนโลหะผง เป็นฟันเฟืองสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ มีจุดเด่นคือ สามารถควบคุมการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพในหลายมิติ ทั้งด้านความแม่นยำ ความหนาแน่น และสมบัติทางกล เทคนิคการขึ้นรูปจากผงโลหะใช้กระบวนการอัดและเผาที่อุณหภูมิสูง (แต่ต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของโลหะ) เพื่อให้ผงโลหะยึดประสานกันเป็นชิ้นส่วนที่แข็งแรงและมีสมบัติตามต้องการ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจึงริเริ่มโครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โครงการนี้มีเป้าหมายคือ การยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลและอัพไซเคิล เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เอ็มเทค สวทช. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ
กรณีศึกษาที่โดดเด่นกรณีหนึ่งคือ บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด ซึ่งมีความชำนาญในการผลิตชิ้นส่วนวิศวกรรมจากโลหะผง ทั้งชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ประสบปัญหาเศษของเหลือจากการผลิตประมาณ 3-4 ตันต่อเดือน ทั้งในรูปแบบผงและชิ้นงานกรีน (ชิ้นงานที่อัดขึ้นรูปแล้วแตกหักไม่ได้คุณภาพ) บริษัทมีความประสงค์ในการนำวัสดุส่วนนี้มาวนใช้เป็นวัตถุดิบรอบสองเพื่อเพิ่มมูลค่า จึงเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเศษโลหะสำหรับนำมาใช้ในงานซินเทอร์ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
จากการศึกษาพบว่า การบดย่อยชิ้นงานสามารถทำได้ด้วยเครื่องบดหยาบ จากนั้นนำมาบดละเอียดเพื่อให้อนุภาคมีขนาดเล็กลงและสามารถผสมเข้ากันกับผงวัสดุตั้งต้นได้ การผสมผงโลหะรีไซเคิลกับผงวัสดุตั้งต้นสามารถนำกลับมาใช้ได้จริงโดยไม่กระทบต่อสมบัติทางกล ความแข็งแรง หรือความหนาแน่นของชิ้นงาน หากควบคุมสัดส่วนการผสมอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ยังพบว่ายังสามารถเพิ่มความแข็งแรงและความแข็งได้ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมกระบวนการที่เหมาะสม และควบคุมปริมาณการใช้ผงโลหะรีไซเคิลไม่ให้เกิน 30% โดยน้ำหนัก
นอกจากช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิตแล้ว การใช้ผงโลหะรีไซเคิลยังช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้า และเพิ่มการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวทางการผลิตแบบ Zero-Waste ที่มุ่งเน้นให้เกิดของเสียน้อยที่สุด โครงการนี้จึงมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้มีความยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณระพีพันธ์ ระหงษ์ งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทรศัพท์: 0-2564-6500 ต่อ 4789 อีเมล์: [email protected] หรือคุณณัฐพงศ์ ณ ลำพูน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กพร. โทรศัพท์ 0-2430-6842 ต่อ 4211 อีเมล์: [email protected]