ลูกไฟตกจากท้องฟ้าเมื่อคืน คาดเป็นดาวตกจากฝนดาวตกในกลุ่มดาววัว
จากกรณีที่หลายคนมองเห็นลูกไฟสว่างเจิดจ้าตกลงมาจากท้องฟ้าเมื่อคืนวันที่ 25 ตุลาคม ซึ่งทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา โดยบางส่วน รายงานเห็น “แสงไฟสว่างวาบ” เคลื่อนที่รวดเร็วบนท้องฟ้า ก่อนเกิดเสียงดังคล้ายระเบิด “ตู้ม” ตามด้วยแรงสะเทือน
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายวรเชษฐ์ บุญปลอด กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทย กล่าวว่า ลูกไฟสว่างเมื่อคืนนี้อาจเป็นดาวตกจากฝนดาวตกวัว (Taurid) หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ เราไม่สามารถแน่ใจได้เพราะไม่ทราบทิศทางการเคลื่อนที่ที่แน่นอน ถ้าสามารถลากเส้นตามแนวดาวตกย้อนไปหาบริเวณใกล้กลุ่มดาววัวได้ก็จะมีน้ำหนักมากขึ้น