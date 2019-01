‘สถานีวิทยุม.ก.’ แหล่งอัพเดทเทรนด์ใหม่ผู้สูงวัย นำร่อง ร.ร.สูงอายุทางอากาศแห่งแรกในปท.

นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่ ผส.ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุ ได้มีการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมกับสังคมและชุมชนนั้น ปัจจุบันมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วทั้งสิ้น 1,424 แห่งทั่วประเทศ

ล่าสุด ผส.ได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) ทางวิชาการ ในการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ โดยจะนำองค์ความรู้และหลักสูตรต่างๆ ที่มีอยู่ อาทิ สิทธิ กฎหมาย การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุ การมีสุขภาพและสังคมที่ดี ตลอดจนข้อมูลข่าวสารผู้สูงอายุ มาผลิตรายการ เพื่อออกอากาศตามผังรายการหลักของสถานีวิทยุ ม.ก. ด้วยระบบเอ.เอ็ม. สเตอริโอ จำนวน 4 สถานี (4 ภูมิภาค) ได้แก่ 1.ภาคกลาง สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน AM 1107 kHz 2.ภาคเหนือ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ AM 612 kHz 3.ภาคใต้ สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา AM 1269 kHz และ 4.ภาคอีสาน สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น AM 1314 kHz

อธิบดี ผส.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนผู้สูงอายุ ทางสถานีวิทยุ ม.ก. AM 612 kHz. ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการแจกวิทยุให้ผู้สูงอายุคนละ 1 เครื่อง จำนวน 60 คน เพื่อนำร่องเป็น โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศแห่งแรกในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุอื่นๆ สามารถติดตามรับชมถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก. ผ่านทาง Mobile Application “สถานีวิทยุ ม.ก.” หรือยูทูบไลฟ์ “KU Radio Thailand” ซึ่งสามารถรับชมและรับฟังย้อนหลังได้เช่นกัน

