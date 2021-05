ระทม ฝนถล่มกรุง เสาไฟโค่น-น้ำท่วม ‘ชิดลม-พระราม6-พัฒนาการ’ หนัก ท่วมสูงเลยฟุตบาธ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เวลา 18.00 น. หลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร ฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนัก ส่งผลให้หลายพื้นที่ กรุงเทพ และปริณฑล มีการจราจรติดขัด อาทิ ลาซาล บางนา อุดมสุข ชิดลม สยาม พระราม 6

นอกจากนี้ หลายพื้นที่ ยังเกิดน้ำท่วม อาทิ ตลาดอุดมสุข ที่ฝนซึ่งตกลงมาอย่างหนัก ทำให้น้ำเจิ่งนองภายในตลาด ขณะที่ ตลาดบางกะปิ มีฟ้าร้อง ฟ้าแลบ แรง , ย่านพัฒนาการ มีลมกระโชกแรง ขณะที่ ถนน หลังราม (ราม 24) เกิดฝนตกหนักจนทำให้เสาไฟล้ม 2 ต้น

ในโลกออนไลน์ ยังมีการแชร์ภาพและคลิปวิดีโอ ถนนพัฒนาการขาออก ก่อนลงอุโมงค์ ที่น้ำท่วมสูง รถเล็กวิ่งลำบาก ขณะที่ เวลา 20.00 น. น้ำได้ท่วมถนนพระราม 6 หน้า รพ.รามาธิบดี และองค์การเภสัชกรรม

แยกราชประสงค์ น้ำท่วมสูงเกินฟุตบาธ โดย May Wong ผู้สื่อข่าวต่างประเทศของ ยังได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของประชาชนชาวกรุง ที่ต้องเผชิญกับน้ำที่ท่วมสูง บริเวณชิดลม และต้องรอรถเมล์ ถึงกับต้องปีนขึ้นรถเมล์อีกด้วย

A downpour in #Bangkok #Thailand has now led to this situation downtown. #whatshappeninginthailand pic.twitter.com/eTaStrRAgE

— May Wong (@MayWongCNA) May 19, 2021