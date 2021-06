กทม.จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน น.ร.ที่เรียนออนไลน์ คนละ 40 บาทต่อวัน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน ว่า

“เรียนออนไลน์ที่บ้าน เด็ก ๆ ก็ได้ค่าอาหารเช้าและกลางวัน

โรงเรียนสังกัด กทม. เปิดเรียนไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ กทม. ซึ่งยังเป็นพื้นที่การระบาดโรคโควิด-19 ระดับสีแดงเข้ม และยังไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในโรงเรียน จัดการเรียนการสอนหรือทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากได้

แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ เด็กนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. จึงต้องเรียนที่บ้านแบบ 4 ON แทนการเรียนในห้องเรียน ทั้งการเรียนออนไลน์ (On Line) การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On Air) ครูส่งหนังสือเรียนให้ถึงบ้าน (On Hand) และ กลุ่มไลน์ห้องเรียน (On School Line) ซึ่งเป็นการเรียนที่เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นนี้ ก็เพื่อให้เด็กนักเรียนปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด-19

ปกติเด็กที่เรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ทุกคน จะมีข้าวกินฟรีในทั้งเช้าและกลางวันที่โรงเรียน แต่เมื่อมาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้ กทม. จึงจ่ายเงินค่าอาหารให้คนละ 40 บาทต่อวัน ให้ผู้ปกครองนำไปซื้ออาหารให้ลูกได้รับประทานที่บ้าน โดยให้ผู้ปกครองมารับเงินค่าอาหารเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนที่โรงเรียน

หากโรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ นักเรียน กทม.ก็จะได้รับประทานอาหารที่โรงเรียนเหมือนเดิมครับ”