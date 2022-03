ชาวไทย-ยูเครน รวมพลัง ส่งเสียงต้านสงคราม หน้า ‘สถานทูตรัสเซีย’ แย้มมีไฮไลต์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่หน้าสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ถนนทรัพย์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย กลุ่มสังคมนิยมแรงงาน สหภาพคนทำงาน และกลุ่มโมกหลวง นัดหมายชุมนุม “สร้างสันติภาพ หยุดสงครามยูเครน” ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น. เพื่อเรียกร้องให้รัสเซียถอนกำลังทหารออกจากยูเครน

บรรยากาศเวลา 15.35 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 30 นาย พร้อมตำรวจหญิง ยืนประจำการบริเวณโดยรอบซอยสันติภาพ ขณะเดียวกันมีพระภิกษุจำนวนหนึ่งเดินเท้าลงจากรถตู้ซึ่งจอดอยู่หน้าโรงแรมไซมิสสุรวงศ์ ตรงข้ามสถานทูตรัสเซีย ก่อนเตรียมแผ่นป้ายไวนิลและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อร่วมชุมนุม

จากนั้นผู้ร่วมชุมนุม ตัวแทนสภาประชาชนแห่งชาติ สภาพระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัท 4 และสถาบันประชาธิปไตยแห่งชาติและนานาชาติ นุ่งห่มชุดขาว ชูแผ่นป้ายระบุข้อความ “สร้างสันติภาพโลกถาวร” U=MS

ต่อมา เวลา 15.39 น. ชาวยูเครนในประเทศไทย ประมาณ 8 คน เดินทางมาถึงก่อนนำป้ายไวนิลและภาพความสูญเสียจากสงครามรัสเซียบุกรุกยูเครนมาติดตั้งที่ผนังและบนทางเท้า ฝั่งตรงข้ามสถานทูตรัสเซีย ก่อนที่สตรีชาวไทยร่วมยืนชูแผ่นป้าย Stop Russia Aggression และตะโกนขับไล่ ‘ปูติน’ ที่ก่อสงคราม

เวลา 15.52 น. พระภิกษุ สมณะ เณร และแม่ชี รวม 7 รูป ปูเสื่อนั่งหน้าสถานทูตรัสเซีย พร้อมส่งเสียงตีระฆัง

ขณะที่องค์กรสังคมนิยมแรงงานเดินทางมาถึง ร่วมชูป้ายข้อความเรียกร้องให้ยุติสงคราม

พระพิษณุกล่าวว่า เรามารวมตัวกันโดยมิได้นัดหมาย เพื่อแสดงมติของชน ของโลก ที่ต้องมีสันติภาพ ไม่ใช่สงคราม เราเรียกร้องสันติภาพของโลกโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของมวลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย นอกจากนี้ยังเรียกร้องทุกฝ่าย ทั้งรัสเซีย ยูเครน และนาโต ให้ยุติสงครามโดยปราศจากเงื่อนไข

จากนั้นยกกรณีสงครามโลกครั้งที่ 2 ความว่า ประชาชนไม่เคยก่อสงคราม แต่เพราะการมีรัฐ ทำให้เกิดสงคราม ด้วยการตัดสินใจใช้อำนาจรัฐ ประชาชนทุกชาติเป็นผู้รับกรรม แต่นักการเมืองไม่เคยรับกรรม มีแต่ประชาชน บาดเจ็บล้มตาย สงครามโลกครั้งที่ 2 ตาย 80 ล้านคน ตอนนี้ก็กำลังล้มตายมหาศาล เสรีภาพทางความคิดเป็นรากฐานของเสรีภาพทั้งปวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งชาวยูเครนและชาวไทย ได้ชูป้ายข้อความเนื้อหาต่อต้านสงคราม อาทิ ข้อความ Stop the war, Stop Hating, Pray for Ukraine, Stop Putin, Stop Killing, Close the sky over Ukraine ทั้งนี้ ผู้ชุมนุมชาวไทยบางราย นำเนื้อเพลง “สายลมแห่งสันติภาพ” มายืนชูร่วมด้วย

เวลา 16.10 น. นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย เดินทางมาถึง พร้อมกับ นายแซม สาแมท หรืออาร์ท นักเคลื่อนไหวไร้สัญชาติ ทั้งนี้ แซมได้แต่งกายด้วยชุดเดรสสีดำ ห่มคลุมร่างกายด้วยธงชาติยูเครนสีน้ำเงิน-เหลือง นอกจากนี้ยังมีนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยรายอื่นๆ ร่วมด้วย อาทิ นายเอกชัย หงส์กังวาน, นางสุวรรณา ตาลเหล็ก หรือลูกตาล กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย, นายเจษฎา ศรีปลั่ง หรือเจมส์ เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี เป็นต้น

เวลา 16.15 น. ผู้ชุมนุมชาวยูเครนและไทยกว่า 100 คน ร่วมกันเปล่งเสียง No war อย่างต่อเนื่อง

จากนั้นนายแซมกล่าวเชิญชวนร่วมกิจกรรม อาทิ เพนต์ใบหน้าเป็นสีํธงชาติยูเครน การปราศรัย ดนตรี และเขียนข้อความบนผืนผ้าเพื่อให้กำลังใจชาวยูเครน อาทิ F_ck Putin, support Ukraine, stand with Ukraine

เวลา 16.23 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดการจราจร 1 เลน เนื่องจากผู้ชุมนุมส่งเสียงขอให้ช่วยอำนวยความสะดวก ด้านผู้ชุมนุมบางส่วนร่วมเพนต์หน้า และพ่นข้อความที่บริเวณทางม้าลาย อาทิ Stop War, save Ukraine และสีธงชาติน้ำเงินเหลือง

นอกจากนี้ ยังมีการแจกใบปลิวและแถลงการณ์ของแต่ละกลุ่ม อาทิ คำประกาศพัทยา ยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน (สุ่มเสี่ยงต่อสงครามนิวเคลียร์ล้างโลก), หยุดสงครามในยูเครน ต้านจักรวรรดินิยม นาโตต้องออกจากยุโรปตะวันออก พลังต้านสงครามอยู่ที่ประชาชน

กลุ่มผู้จัดระบุว่าไม่ควรมีข้ออ้างใดๆ ในการทำสงครามทำลายล้างมนุษยชาติ รัสเซียทำสงครามรุกรานยูเครนอาจกลายเป็นสงครามโลกได้ จึงเป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อทุกคน ทุกหนแห่ง ไม่ใช่แค่ชาวยูเครนที่ต้องล้มตายไปเท่านั้น แต่ทำให้เกิดรัฐเผด็จการทหาร ใช้ความรุนแรงเข้ายึดครองอำนาจไปทุกประเทศ การเพิ่มงบประมาณการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ ตัดงบประมาณสวัสดิการสังคม ก่อให้เกิดความยากจนหิวโหยไปทุกหัวระแหง

เวลา 16.37 น. นายแซมกล่าวตอนหนึ่งว่า 24 วันแล้วที่รัสเซียรุกรานยูเครน แต่ไทยยังไม่แสดงท่าทีอะไร เราจึงมาแสดงจุดยืนว่า เราไม่เอาสงคราม

ขณะที่นักกิจกรรมหญิงชาวไทย กล่าวว่า ถ้าวันนี้เราไม่ออกมาอาจจะมีสงครามโลก เราจึงเรียกร้องให้รัสเซียถอนกำลัง หยุดใช้อาวุธ มีหลายคนต้องลี้ภัย อาจเป็นเรื่องไกลตัวเรา แต่ไม่มีใครควรต้องจากบ้าน

บรรยากาศเวลา 16.46 น. มีการบรรเลงดนตรีโดยชาวไทย เพื่อส่งกำลังใจให้ชาวยูเครน เนื้อหากล่าวถึงสันติภาพที่อยู่ไม่ไกล

ด้านนายสมยศเปิดเผยว่า จะมีไฮไลต์ในช่วงเวลา 19.00 น.