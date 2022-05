วงจรปิดมัดตัว รวบโจรงัดตู้หยอดเหรียญเครื่องซักผ้า คว้าเงินหมื่น ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ต.อ.ศรีสันต์ เฟื่องสังข์ ผกก.สน.โคกคราม พ.ต.ท.สยมภู กุลจิตติสิโรดม รอง ผกก.สส.สน.โคกคราม พ.ต.ท.กลยุทธ์ สอนทรัพย์ สว.สส.สน.โคกคราม นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.โคกคราม จับกุมนายบุญเลิศ อ้อยแก่ อายุ 30 ปี ชาวจังหวัดสระแก้ว ผู้ต้องหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน พร้อมของกลาง 1.เสื้อยืด สีดำ สกรีนยี่ห้อรถดัง ด้านหลังมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ คำว่า THE BEST GO FURTHER 2.กางเกงยีนต์ ขายาว สีน้ำเงิน จำนวน 1 ตัว และ 3.หมวกแก๊ป ยี่ห้อ adidas สีดำ จำนวน 1 ใบ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ผู้เสียหายแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ 04.32 น. มีคนร้ายเข้ามางัดตู้แลกเหรียญซักผ้าในร้าน WASH XPRESS สาขา แม็กซ์แวลู นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. ได้เงินสดไปประมาณ 15,000 บาท

พ.ต.อ.ศรีสันต์ กล่าวว่า ต่อมาฝ่ายสืบสวน สน.โคกคราม ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีคนร้าย พบว่าคนร้ายเป็นชายไทย สวมเสื้อยืด สีดำ ด้านหลังมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ คำว่า THE BEST GO FURTHER และจากการสืบสวน จนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายบุญเลิศ อ้อยแก่ จึงสืบสวนติดตามตัวผู้ต้องหา ทราบว่าผู้ต้องหามาปรากฏตัวอยู่ที่บริเวณ สน.คันนายาว จึงไปตรวจสอบ พบ ผู้ต้องหาอยู่บริเวณดังกล่าวจึงเชิญตัวและผู้ต้องหานำชี้ตรวจยึดเสื้อผ้า,กางเกงและหมวกแก๊ป ที่สวมใส่ในวันที่เกิดเหตุ

จากการซักถาม ผู้ต้องหายังรับว่าก่อเหตุลักทรัพย์ ในลักษณะเดียวกัน ในท้องที่อื่น อีก 5 หรือ 6 ครั้ง จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลาง ส่งมอบพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม แจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป