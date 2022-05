ททท.กระบี่ จัด ‘เซิร์ฟสเก็ตติดเกาะลันตา’ ดึงตลาดหลุ่มใหม่ ดันท่องเที่ยวได้ทั้งปี

ททท.กระบี่ จัด “เซิร์ฟสเก็ตติดเกาะลันตา” เพิ่มกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ ดันเที่ยวเกาะลันตา กระบี่ ได้ทั้งปี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ย่านเมืองเก่าลันตา จ.กระบี่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกระบี่, นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา, นายสนาน หวังผล นายกเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่, น.ส.ชรินทิพย์ ตียาภรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่, น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจ การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่, นายวิชิต ยะลา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา, นางกัญญาณัฐ พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการโรงแรมเกาะลันตา ร่วมกันเปิดกิจกรรม “เซิร์ฟสเก็ตติดเกาะลันตา” ที่ย่านเมืองเก่าลันตา จ.กระบี่ สร้างบรรยากาศ ส่งสัญญาณเกาะลันตา กระบี่ เที่ยวได้ทั้งปี

นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกระบี่ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะลันตาเริ่มทยอยกลับมาดำเนินการเปิดกิจการ จึงได้วางแผนส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว โดยเร่งสร้างสรรค์กิจกรรมควบ คู่กับการดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในปัจจุบันที่มีส่วนช่วยฟื้นฟูและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จึงได้วางแผนจัดกิจกรรมพร้อมกับขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มให้กับเกาะลันตาโดยจัดกิจกรรม “เซิร์ฟสเก็ตติดเกาะลันตา” ผนวกกับกิจกรรมงาน Craft, DIY, ของ Up-cycling, ดริปกาแฟ, สนุกสนานกับดนตรี EDM, การแต่งเติมสีสันด้วยการย้อมไฟที่ท่าเรือศรีรายา อาหารทะเล

ทั้งนี้ นับเป็นจุดแข็งที่โดดเด่นของพื้นที่ พร้อมกับชูบรรยากาศคลาสสิกของเมืองเก่าลันตามาเป็นจุดขายในคราวเดียวกัน แล้วยังได้สร้างกระแสการรับรู้กระตุ้นการเดินทางและมอบความสุขต่อเนื่องในการท่องเที่ยวเกาะลันตาเพิ่มขึ้นโดยเชิญ “พะแพง AF4″ แชมป์เซิร์ฟสเก็ตหญิงคนแรกของประเทศไทย ร่วมไถสเก็ตโชว์ลีลาอันสวยงามในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานมีการประกวดใส่ชุดไทยไถเซิร์ฟสเก็ต ชิงรางวัล 5,000 บาท และเปิดให้นักเซิร์ฟสเก็ตลงทะเบียนล่วงหน้ารับพวงกุญแจ Up-cycling เป็นของที่ระลึก

นายอุทิศกล่าวเพิ่มเติมว่า เกาะลันตาได้รับการโหวตเป็น The Top 25 Islands in the World in 2020 จากการสำรวจของ https://www.travelandleisure.com/worlds-best/islands-2020 และก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกาะลันตามีสัดส่วนนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 20 เป็นชาวต่างชาติร้อยละ 80 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Leisure จากตลาดนักท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย เยอรมนี ที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติของเกาะลันตาน้อย เกาะลันตาใหญ่ ประกอบกับบนเกาะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ดำน้ำ Free Diving ล่องเรือแจวยามเช้าดูพระอาทิตย์ที่ทุ่งหยีเพ็ง ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

อย่างไรก็ดี จากการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรู้จักและเดินทางสู่เกาะลันตามากขึ้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากตอกย้ำเกาะลันตาให้เป็นที่รู้จักต่อเนื่องจากกลุ่มครอบครัวแล้ว ยังขยายและเพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มใหม่ๆ เช่นกลุ่ม First Jobber, Solo Traveller เข้าพื้นที่เพิ่มและสร้างภาพลักษณ์เกาะลันตาสามารถเที่ยวได้ทั้งปี “365 Fullfun Lanta”

ในโอกาสเดียวกันนี้ ททท. สำนักงานกระบี่ ยังได้จัดทริปให้สื่อมวลชนในพื้นที่ได้มาทัศนศึกษาเกาะปอ ชุมชนประมงพื้นบ้านเล็กๆ ต้นทางของแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารทะเลที่มีชื่อเสียง ก่อนเข้าร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เซิร์ฟสเก็ตติดเกาะลันตา” กระบี่ ในครั้งนี้อีกด้วย