ชัชชาติ-ทวิดา คุยหลากมูลนิธิ-สมาคม แก้ปม ‘สุนัข-แมวจร’ ฟังไอเดียสร้างศูนย์ข้อมูล หวังเห็นภาพรวมปัญหา

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในกรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย และภาคีเครือข่าย อาทิ สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิ The Hope Thailand มูลนิธิ the voice มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย มูลนิธิรักษ์แมว มูลนิธิ just for paws และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเครือข่ายเสนอให้นำข้อมูลการดำเนินการแก้ไขปัญหาของแต่ละองค์กรมารวมกัน เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล เนื่องจากที่ผ่านมา สมาคมหรือมูลนิธิอาจดำเนินการโดยไม่ได้ประสานความร่วมมือกัน ทำให้ไม่ทราบข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด รวมทั้งหารือการกำกับดูแลฟาร์มจำหน่ายและผู้เลี้ยงโดยการลงทะเบียน การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว การฝังชิพเพื่อตรวจสอบหาเจ้าของ การฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า การทำหมัน ที่พักพิงชั่วคราว เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งกำหนดแนวทางหรือกติกาการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ซึ่งสำนักอนามัย กทม. ได้รับพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อ โดยจะมีการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าต่อไป