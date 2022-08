กทม.ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมฯ และรับพระราชทานรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

กรุงเทพมหานคร ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และรับพระราชทานรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้แทนกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชน และชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 และทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมบูธนิทรรศการและพระราชทานรางวัลผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

โดยชมรม TO BE NUMBER ONE สถานศึกษาตัวแทนกรุงเทพมหานคร และชุมชนกรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ดังนี้

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา รางวัลพระราชทานดีเด่น

2. โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว รางวัลพระราชทานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

3. โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) เขตจอมทอง รางวัลพระราชทานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 แห่ง ได้แก่

1. ชุมชนทรัพย์เจริญ เขตหนองจอก รางวัลพระราชทานดีเด่น

2. ชุมชนทัดชาวิลล่า เขตดอนเมือง รางวัลพระราชทานดีเด่น

3. ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวง เขตประเวศ รางวัลพระราชทานดีเด่น

4. ชุมชนแย้มสรวล เขตพระโขนง รางวัลพระราชทานดีเด่น

5. ชุมชนแจ้งร้อน เขตราษฎร์บูรณะ รางวัลพระราชทานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

6. ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข เขตลาดกระบัง รางวัลพระราชทานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

7. ชุมชนบุญมาก เขตราษฎร์บูรณะ รางวัลพระราชทานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

8. ชุมชนมั่นคง 133 เขตบางบอน รางวัลพระราชทานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

9. ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เขตประเวศ รางวัลพระราชทานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

10. ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง รางวัลพระราชทานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

11. ชุมชนวัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง รางวัลพระราชทานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2

12. ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ เขตบึงกุ่ม รางวัลพระราชทานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2

ในโอกาสนี้ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และเครือข่ายชมรม TO NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมชม ร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจ และร่วมกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุข เรียนรู้โครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวน 17 แห่ง ได้แก่ ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ เขตคลองสามวา ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง เขตสะพานสูง ชุมชนวัดพลมานีย์ เขตลาดกระบัง ชุมชนทับแก้ว เขตห้วยขวาง ชุมชนรัตนจีนะ เขตราษฎร์บูรณะ ชุมนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา เขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง โรงเรียนวัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน โรงเรียนวัดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์ – เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) เขตดอนเมือง โรงเรียนวัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม และโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เขตหนองจอก