ศานนท์ ตื่นเต้น ‘บางกอกวิทยา’ โชว์หุ่นยนต์เปลี่ยนจุดสนใจจากความเจ็บปวดขณะทำคีโม

ศานนท์ ร่วมงานเสวนาอวกาศ-หุ่นยนต์ประยุกต์เทคโนโลยีช่วยการแพทย์-ทดแทนแรงงาน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม เวลา 18.30 น. ที่ทรูดิจิทัลพาร์ค Town hall S นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมาร่วมงาน “Tech & The City : “Future of Space & Robotics on Earth” by Global Startup Hub BKK ” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญไทย จากอุตสาหกรรมอวกาศที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

โดยงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรม “บางกอกวิทยา ” เทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดงานในรูปแบบ Networking Hybrid event จัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการสำรวจอวกาศและหุ่นยนต์ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆบนโลกได้จริง

นายศานนท์ กล่าวว่าบางกอกวิทยาเป็นหนึ่งในนโยบายของกทม.ตนตื่นเต้นมากที่ทุกเดือนทำเทศกาลใหม่ๆ สำหรับเดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคมจึงเลือกให้ทั้งเดือน เป็นเดือนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ใช่แค่วันเดียว มีการระดมไอเดียว่าเราจะทำอย่างไรดี สิ่งหนึ่งที่กทม.เชื่อคือเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอะไรเลย กรุงเทพฯมีพื้นที่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นเจ้าของพื้นที่บางส่วน

“เราไม่ได้มีความรู้ในด้านต่างๆ เช่นเรื่องดนตรีเราไม่ได้มีศิลปินที่เก่ง เรื่องวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้น ผมจึงมองว่าหน้าที่ของกทม. คือการช่วยหรือสนับสนุนผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของบางกอกวิทยา เรามาช่วยขุดคุ้ยแสวงหาว่าสถานที่ในกทม.มีที่ที่น่าสนใจและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และสามารถประยุกต์ได้ที่ไหนบ้าง” ศานนท์กล่าว

นายศานนท์กล่าวต่อว่า กทม.มีพิพิธภัณฑ์เด็ก มีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว สวนสาธารณะเองก็เป็นวิชานิเวศวิทยาให้กับคนในกรุงเทพได้ ในสวนจะเจอผีเสื้อ เจอนก หรือต้นไม้ต่างๆ

“คุยกับทางทีมเขาบอกว่าตัวเงินตัวทองเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ที่ว่าการอยู่กับตัวเงินตัวทองอยู่อย่างไร หรือในแง่ที่เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นอกจากนี้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ก็มีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ที่จังหวัดปทุมธานี” นายศานนท์กล่าว

นายศานนท์ กล่าวว่า ช่วงเช้าวันนี้ ตนไปงานที่ The Street มีห้องวิทยาศาสตร์ที่เข้าไปอยู่ได้ทั้งวัน เราเห็นว่ามีแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เยอะ ทุกคนอาจไม่ได้ใช้เยอะมากนัก จึงถือโอกาสให้บางกอกวิทยา ของกทม.ทั้งเดือนนี้ให้เป็นเดือนวิทยาศาสตร์ และแนะนำรายวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนสนใจและเข้าชมได้ฟรีทั้งหมดรวมถึงอพวช.และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งพยายามที่จะเข้าถึงคนมากขึ้น

นายวเรศ จันทร์เจริญ หัวหน้าทีม KEETA และ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวในหลากหลายประเด็น โดยในตอนหนึ่งเล่าถึงหุ่นยนต์ที่นำมาร่วมในงานวันนี้ว่าเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนจุดสนใจจากความเจ็บปวด

“มีโปรเจ็คที่ไปทดสอบการทำคีโม คือในขณะที่คนไข้ทำคีโมอยู่ ให้นำหุ่นยนต์เปลี่ยนจุดสนใจจากความเจ็บปวด ให้มองไปที่สายน้ำเกลือ หรือคนที่เครียดกับชีวิตให้มาสนใจน้อง เล่นกับน้อง ทำให้สุขภาพจิตเขาดีในระหว่างการได้รับยาตรงนั้น ซึ่งจะรู้ว่าสามารถช่วยในเรื่องของความรู้สึกคนได้ดีและเพิ่มประสิทธิภาพยาในมุมมองของความรู้สึก” นายวเรศกล่าว

ด้านนายโพธิวัฒน์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Automa กล่าวถึงประเด็นอุตสาหกรรมแรงงานที่หุ่นยนต์จะมาทดแทนแรงงานคน ความตอนหนึ่งว่า หากหุ่นยนต์จะมาแทนมนุษย์ในอุตสาหกรรมที่ใช้คนปกติตรวจคุณภาพโดยไขน็อตเข้าออกหุ่นยนต์ ตนมองว่า แท้จริงแล้วคนอาจได้ไปทำงานส่วนอื่นที่ดีกว่า ไม่ใช่การตกงานจากงานที่ต้องทำซ้ำไปซ้ำมา

“คนเรามีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการที่จะยืดหยุ่นหรือปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ แต่หุ่นยนต์มีสิ่งที่ทำในลักษณะเป็นรูปแบบซ้ำไปซ้ำมา อาจเป็นงานอันตรายต่างๆ การแย่งหน้าที่ตรงนั้นผมว่าดีกว่าที่จะโดนแย่งหน้าที่ในมุมงานสร้างสรรค์” นายโพธิวัฒน์กล่าว