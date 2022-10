สุดสัปดาห์ช้อปเพลิน ‘สนพ.มติชน’ ขนกิจกรรมเสิร์ฟเพียบทั้งวัน จัดไฮไลต์พาลอง ‘ขนมฝรั่งกุฎีจีน’

สุดสัปดาห์ช้อปเพลิน ‘สนพ.มติชน’ ฮอต! คนแน่นบูธ ขนกิจกรรมเสิร์ฟเพียบตลอดวัน ไฮไลต์พาชิม ‘ขนมฝรั่งกุฎีจีน’

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-7 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 ซึ่งโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในแนวคิด “Booktopia มหานครนักอ่าน” ตั้งแต่วันที่ 12-23 ตุลาคม เวลา 10.00 – 21.00 น. หลังจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห่างหายจากการจัดงานอีเวนต์ เนื่องจากปิดปรับปรุงไปตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 เป็นต้นมา โดยตั้งแต่เวลา 10.00 น. มีทยอยผู้เดินทางมาเลือกซื้อหนังสือ ส่วนมากเป็นวัยรุ่น ที่มาพร้อมประเป๋าผ้า ไปจนถึงกระเป๋าล้อลาก เพื่อเตรียมช้อปหนังสือภายในงานที่ปีนี้จัดเต็ม 306 สำนักพิมพ์ 788 บูธ กิจกรรมเวที และเสวนากว่า 100 รายการ

สำหรับ สำนักพิมพ์มติชน ในปีนี้ได้ พิชัย แก้ววิชิต ศิลปินและช่างภาพผู้มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว Matichon X Phichai Keawvichit มาร่วมออกแบบธีมบูธ i48 และของพรีเมียม ในแนวคิด “BookPath” (อ่านวิถี) มาท่องมหานครนักอ่าน ที่ใครก็เข้าถึงง่าย มองเห็นได้เหมือนฟุตปาธที่มีอยู่ทุกมุมถนน เปิดพื้นที่ชวนมาหยิบจับ “อ่าน” ได้อย่างเสรีและเท่าเทียม

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ เวลา 11.00 น. ที่บูธสำนักพิมพ์มติชน i48 มีนักอ่านเข้ามาแวะเวียน เลือกซื้อหนังสือในชั้นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา วันทำงาน สูงอายุ ไปจนถึงผู้ที่มาเป็นครอบครัว ซึ่งครั้งนี้ลดพิเศษ ตั้งแต่ 15 เปอร์เซ็นต์ ถึง 20 เปอร์เซ็นต์

โดยมีหลากหลายหมวดหมู่หนังสือ อาทิ การเมือง ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม อินดี้ บุ๊ค ไปจนถึงนิยายแปล และหนังสือเด็ก แต่ละชั้นตั้งชื่อให้ล้อไปกับเมือง อาทิ ถนนคนเดิน (ไลฟ์สไตล์), ลานการเมือง, ตรอกวรรณกรรม, หนัง (สือ) กลางแปลง ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับภาพยนตร์ เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันหยุดพิเศษที่ผ่านมา มีหนังสือที่ได้รับความสนใจ สลับกันขึ้นแท่นอันดับขายดีประจำบูธอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

อันดับ 1. รสไทย(ไม่)แท้: ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม

2. Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่

3.ย้อนรอยโฮ่ง ตามรอยเหมียว (A History of Civilization with Cats and Dogs)

4. รัฐสยดสยอง

5 .The Colour Code รหัสนัยแห่งสี

6. เทพเจ้าจีนในกรุงเทพฯ

7.MORE เปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปี

8. Laziness does not Exist ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ

9.เล่นแร่แปลภาพ: ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย

10 .ปฏิวัติที่ปลายลิ้น ปรับรสแต่งชาติอาหารการกินในสังคมไทยหลัง 2475

โดยวันนี้ สำนักพิมพ์มติชนขนกิจกรรมมาเสิรฟ์ตลอดทั้งวัน ต้อนรับวันหยุดสุดสัปดาห์

เริ่มที่ เวลา 17.00-18.00 น. จัดวงเสวนาประเด็นลึก “ล้านนาใต้เงามังกร” โดยเชิญ สมฤทธิ์ ลือชัย และสมชาย แซ่จิว (ตำแหน่ง) ที่ เวทีกลาง ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27

กิจกรรมแจกลายเซ็นจาก 2 นักเขียนชื่อดัง ที่บูธมติชน i48 เวลา 13.00-14.30 น. พบกับ ‘หนุ่มเมืองจันท์’ (ชื่อจริง) นักเขียนยอดนิยมตลอดกาล เจ้าของหนังสือชุดฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ที่ครองใจนักอ่านมาอย่างยาวนาน

จากนั้น เวลา 15.00-16.00 น. พบกับ อาสา คำภา (ตำแหน่ง) เจ้าของผลงาน “รสไทย(ไม่)แท้: ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม” โดยมีไฮไลต์ คือการ แจกฟรี “ขนมฝรั่งกุฎีจีน” ขึ้นชื่อ

ทั้งนี้ สำนักพิมพ์มติชน เปิดตัวหนังสือใหม่ ไฮไลต์ถึง 9 ปก ที่มีผู้ให้ความสนใจแวะเวียนมาเลือกซื้ออย่างต่อเนื่องตั้งแต่วางจำหน่ายในงานวันแรก ได้แก่

1.ข้างขึ้นข้างแรม โดย ขรรค์ชัย บุนปาน และสุจิตต์ วงษ์เทศ ราคา 790 บาท ราคาภายในงาน 700 บาท

2.ย้อนรอยโฮ่ง ตามรอยเหมียว (A History of Civilization with Cats and Dogs) เรียบเรียงโดย Hu Chuan-an และแปลโดย อารยา เทพสถิตย์ศิลป์ ราคา 320 บาท ราคาภายในงาน 272 บาท

3.MORE เปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปี เขียนโดย Philip Coggan แปลโดย พลอยแสง เอกญาติ ราคา 650 บาท ราคาภายในงาน 553 บาท

4.เทพเจ้าจีนในกรุงเทพฯ เขียนโดย อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ราคา 400 บาท ราคาภายในงาน 340 บาท

5.รสไทย(ไม่)แท้: ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม เขียนโดย อาสา คำภา ราคา 320 บาท ราคาภายในงาน 272 บาท

6.Laziness Does Not Exist ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ สำนักพิมพ์ broccoli book เขียนโดย Devon Price แปลโดยพรรษรัตน์ พลสุวรรณา ราคา 480 บาท ราคาภายในงาน 408 บาท

7.รัฐสยดสยอง เขียนโดย ภัทรนิษฐ์ สุรรังสรรค์ ราคา 340 บาท ราคาภายในงาน 289 บา

8.Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่ เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ราคา 420 บาท ราคาภายในงาน 357 บาท

9.The Colour Code รหัสนัยแห่งสี เขียนโดย Paul Simpson แปลโดย ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์ ราคา 580 บาท ราคาภายในงาน 493 บาท

นอกจากนี้ ยังมีข้องพรีเมียมสุดพิเศษ สำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือครบตามยอด ดังนี้

เมื่อซื้อครบ 500 บาท รับเสื้อยืด BookPath T-Shirt

เมื่อซื้อครบ 800 บาท รับซองผ้าใส่หนังสือ BookPath Book Sleeve

เมื่อซื้อครบ 1,500 บาทรับกระเป๋าสะพายข้าง BookPath Big Tote

เมื่อซื้อครบ 2,500 บาทรับเสื่อ BookPath Mat

สำหรับผู้สนใจ สามารถมาเลือกชมหนังสือได้ที่ บูธมติชน i48 ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 – 21.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-7

สำหรับนักอ่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่งานมหกรรมหนังสือ สามารถเลือกชมหนังสือได้ที่ www.matichonbook.com พร้อมโปรโมชั่นเดียวกันกับหน้างาน และรับสิทธิแลกของพรีเมียมฟรีเช่นกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์มติชน ไลน์ : @matichonbook ยูทูบ: Matichon Book ติ๊กต็อก : @matichonbook ทวิตเตอร์ : matichonbooks อินสตาแกรม : matichonbook