กิตติพงษ์-กอบกาญจน์ 2 คนไทย รับพระราชทานเครื่องราชฯ จากสมเด็จพระจักรพรรดิ แห่งญี่ปุ่น

กิตติพงษ์ -กอบกาญจน์ เข้าเฝ้าจักรพรรดิญี่ปุ่น รับพระราชทานเครื่องราชฯ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ศ.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในตระกูล The Order of the Rising Sun ชั้น Gold and Silver Star จากนายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ทั้งยังได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโต ณ พระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว

ทั้งนี้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Order of the Rising Sun ชั้น Gold and Silver Star ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งการเชิดชูเกียรติ สำหรับบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญและได้สร้างคุณูปการอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น สำหรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาวนาน มีบทบาทสำคัญที่เป็นคุณูปการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปีนี้มีชาวต่างชาติที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ระดับสูงนี้ และเข้ารับมอบที่พระราชวังอิมพิเรียลจำนวน 7 คน โดยเป็นคนไทย 2 คน คือศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและอดีตนายกสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองมาอย่างยาวนาน

โอกาสนี้ กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นได้จัดงานเลี้ยง และปาฐกถาพิเศษของศาสตราจารย์ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ บรรยายในหัวข้อ “Reimagining Justice in Thailand: Towards a Collaborative and People Centered Approach” ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 13.00 – 15.00 น. (ไทย) ณ กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น ผ่านระบบ online

ทั้งนี้ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตประจำโตเกียว ได้จัดเลี้ยงแสดงความยินดีที่ทำเนียบฯ ณ กรุงโตเกียวด้วย