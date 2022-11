เลขาฯศาลลงนามความข่วยเหลือระหว่าง ‘ศาล-รมว.ยุติธรรมเวียดนาม’

เลขาฯศาลยุติธรรมลงนาม ความข่วยเหลือระหว่างศาลกับ รมว.ยุติธรรมเวียดนาม ช่วยปชช.เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ตามนโยบาย ปธ.ศาลฎีกา

นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้แทนฝ่ายไทย และนายเล แถ่งห์ ลอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นผู้แทนฝ่ายเวียดนาม ลงนามในความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่งระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Agreement on Mutual Judicial Assistance in Civil Matters between the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายเหงียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยความตกลงดังกล่าว จะทำให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาคและเท่าเทียม เพื่อธำรงความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรศาลยุติธรรม ตามนโยบายของประธานศาลฎีกา