รองผู้ว่าฯ ทวิดาเปิดงานวันเอดส์โลก ชี้ ‘รักคือสิทธิพื้นฐาน’ จ่อเปิด Pride Clinic ครบ 16 แห่งทั่วกรุงภายในสิ้นปี

รองผู้ว่าฯ ทวิดา เปิดกิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปี 2565 “World AIDS Day 2022: Equalize Party” ทำให้เท่าเทียม ร่วมกันยุติปัญหาเอดส์

Advertisment

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ลานกิจกรรมด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นางสาวทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปี 2565 “World AIDS Day 2022: Equalize Party” พร้อมด้วย ดร.มลชยา เตชะไพบูลย์ กรรมการบริหารมูลนิธิรักษ์ไทย คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย คุณต้องพิศ ภิญโญสินวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพโครงการ มูลนิธิรักษ์ไทย องค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม

รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวว่า งานดังกล่าวเป้าหมายที่จะรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ การเปลี่ยนทัศนคติมุมมองของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยเอดส์ ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งสร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์

Advertisement

“เวลาเราเรียกใครสักคนว่าเพื่อน เราไม่เคยรู้สึกว่าเขาต่าง ไม่เคยรู้สึกว่าเขาต้องเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เราต้องให้การดูแล เพราะฉะนั้น สำหรับเราเขาคือเพื่อน เขาคือคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมกับเราตลอดเวลา เวลาเราเห็นคำว่า Equalize หรือการทำให้เท่าเทียม มุมหนึ่งเป็นความพยายามของเราในฐานะคนหนึ่งที่มีเพื่อนและคนที่ดูแลเมือง แต่อีกมุมหนึ่ง Equalize ยังสะท้อนว่าสังคมยังมีการตีตราบางอย่าง ที่ทำให้เราต้องหันกลับมาหาคำว่า Equalize

ขอบคุณธีมงานวันนี้มาก ที่จัดขึ้นมาในที่ที่สามารถพูดกับทุกคนได้ บอกให้ทุกคนรู้ว่าความพยายามที่เราจะทำนั้น เราจะพยายามทำให้ทุกคนมีสิทธิ ในการที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าฉันสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการได้ ไม่ว่าชีวิตในแบบที่ฉันต้องการเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเลือกมีความสัมพันธ์กับใคร มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะรักใครสักคน จุดมุ่งหมายของคนที่ทำงานเมืองคือ ต้องการพยายามทำให้คนในสังคมมีความสุข และมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องสุขภาพใคร ๆ ก็อยากจะมีสุขภาพที่ดี

ภายในสิ้นปีนี้ กรุงเทพมหานครจะเปิด Pride Clinic ให้ครบ 16 แห่ง กรุงเทพมหานครจะดีขึ้นได้จะต้องดีพร้อมกันในหลาย ๆ เรื่อง แล้วจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือที่เรามีและที่มีมา จะเป็นความร่วมมือที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และทำให้สังคมของเรากลับมามีความสุขได้สำหรับทุกคนจริง ๆ ขอบคุณมากค่ะ” รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าว

Advertisement

ทั้งนี้ มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม 20 องค์กร ในโครงการยุติปัญหาวัณโรคและโรคเอดส์ด้วยกระบวนการ RRTTPR (STAR 2021-23) และพันธมิตรภาคธุรกิจ จัดงานเนื่องในวันเอดส์โลก “World AIDS Day 2022: Equalize Party” ภายใต้แนวคิด “Equalize เราเท่าเทียม” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ ส่งเสริมและสร้างกระแสให้ประชาชนทั่วไปเกิดการตื่นตัว ตระหนัก และมีความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันเชื้อเอชไอวี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทย ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ให้ได้ในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งการดำเนินงานด้านการป้องกันเอชไอวีและเอดส์นั้น โครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงโชว์ “ทุกคน เท่ากัน ทุกอย่าง เท่าเทียม” โดยคณะซิสเตอร์ งานเสวนาและกิจกรรมนิทรรศการความหลากหลายของกลุ่มประชากรโครงการสตาร์ อาทิ นิทรรศการ Pride for All & Equality for All การลดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ / Harm Reduction การลดอันตรายจากสารเสพติดอันเป็นแนวทางในการจัดการสุขภาพ / Re: Thinking Migration Leave No One Behind การคิดใหม่ มองใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยความเท่าเทียมไม่จำกัดแค่คุณเป็น “คนประเทศไหน” / HIV Self-Test การใช้อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ด้วยตนเอง / Community Products สินค้าจากชุมชนและครอบครัวผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ที่มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมเคียงข้าง สร้างสังคมเท่าเทียมมาตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี

สำหรับเวทีเสวนา หัวข้อเรื่อง “เอดส์คุยกันได้ ด้วยความเท่าเทียม” ร่วมเสวนาโดย หมอเจี๊ยบ ลลนา ก้องธรณี, เขื่อน ภัทรดนัย เสดสุวรรณ, สรญา สุขเจริญ ตัวแทนคนทำงาน PWID ผู้แทนกลุ่มประชากร Migrant & Youth และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินวง JETSET’ER โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเอชไอวี เอดส์ และร่วมสร้างตระหนักรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในสังคม อย่าง “Equalize ทำให้เท่าเทียม ไม่ตีตรา ไม่รังเกียจ และไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งเพศ วัย อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะผลเลือด”