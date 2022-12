กทม.จ่อมัดรวม ‘คริสต์มาส-เคาท์ดาวน์ 2023’ จัดเบิ้มดนตรี ศิลปะ แสงสีสุดอลัง-อีเว้นต์ 66 พรึบไม่มีพัก

รองผู้ว่าฯ​ ศานนท์​ ติดตามขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แบ่งประเภทการจัดงาน​ เพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของประชาชน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2565 โดยมี คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุม​ได้เสนอข้อคิดเห็นในการรวมเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาล​ Count Down 2023 เข้าด้วยกันให้เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่​ด้วยแสง​ สี​ เสียง​ ดนตรี​ ศิลปะ​ ตามจุดประสงค์ของ​ Colorful Bangkok 2022​ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในช่วงเวลาแห่งความสุขในช่วงสิ้นปี​

นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมจัด​งาน​ Bangkok Design Week ส่งเสริม​ 15 ย่าน​ ในพื้นที่​ 12 เขต​ ระหว่างวันที่​ 4-12 ก.พ.66 รวมถึงการนำเสนอวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ​การนำเสนอกิจกรรม​ของการจัดงาน Colorful Bangkok 2022​ ให้เข้าถึงการรับรู้สู่ประชาชนมากขึ้น​ ด้วยการแบ่งประเภทการจัดงานเป็น​ 4 ประเภท​ ประกอบด้วย​ 1.กิจกรรมที่เอกชนดำเนินการทั้งหมด​ 2.กิจกรรมที่เอกชนให้กทม.​สนับสนุนการจัดงาน 3.กิจกรรมที่กทม.ต้องการให้เอกชนสนับสนุน​ และ​ 4.กิจกรรมที่กทม.ดำเนินการ​ทั้งหมด โดยการแบ่งประเภทดังกล่าวจะทำให้การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความคล่องตัว​ในการจัดงาน​ แก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมได้รวดเร็ว​ สามารถกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน​ รวมถึงสามารถกำหนดแนวทางประชาสัมพันธ์และการสื่อสารไปถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น มีการพิจารณาเตรียมการจัดงานเทศกาลดนตรีในสวน (เดือนมกราคม 2566) โดยนำปัญหาและอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะจากการจัดงานครั้งที่ผ่านมา​ ระดมความคิดเพื่อแก้ไข​ ปรับปรุง​ เพื่อให้การจัดงานเทศกาลดนตรีในสวนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด​และมอบความสุขให้ประชาชนคนกรุงเทพฯ​ใน​เทศกาล​ Colorful Bangkok 2022​ ของกทม.​

นอกจากนี้​ที่ประชุมได้รายงาน​ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมา​ ได้แก่​ ตลาดชุมชน​ แข่งเรือยาวประเพณี​ Bangkok Design Week และ​ Colorful Bangkok 2022 รวมถึงการเตรียมประชาสัมพันธ์​กิจกรรมในงาน​ Colorful Bangkok 2022 ที่จัดกิจกรรมต่อเนื่องอยู่และจะเกิดขึ้นในอนาคต​ อาทิ​ เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022” ภายใต้แนวคิด “CHAOS : CALM” หรือ “โกลาหล : สงบสุข” นำเสนอผลงานศิลปะจาก 73 ศิลปิน 35 สัญชาติ ชั้นนำทั่วโลกกว่า 200 ผลงาน บนสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 12 แห่ง ระหว่างวันที่ 22 ต.ค. 65 – 23 ก.พ. 66

เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน Night at the Museum Festival 2022 โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทยร่วมมือกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมไปกับการเปิดให้บริการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางทุนวัฒนธรรม โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 -18 ธ.ค.65 ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในกรุงเทพมหานคร และวันที่ 23 – 25 ธ.ค.65​ ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด โดยมีกว่า 20 พิพิธภัณฑ์เข้าร่วม อาทิ Museum Siam, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา , หอศิลป์บ้านจิม ทอมสัน, ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ , ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ​ และ​ งาน Awakening Bangkok จัดโดย Time Out เป็นงานที่เปิดไฟตกแต่งย่านเก่า ปีนี้มาในธีม “Endless Tomorrow: เพื่อพรุ่งนี้ และตลอดไป” โดยเปิดพื้นที่เพื่อสร้างบทสนทนาและแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์ที่กำลังหาคำตอบของชีวิตในวันพรุ่งนี้ งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 ธ.ค.65 ที่ย่านเจริญกรุง-ตลาดน้อย​

ONESIAM Property โดยศูนย์การค้าสยามพารากอน (Siam​ ​Paragon) สยามเซ็นเตอร์ (Siam Center) และสยามดิสคัฟเวอรี​ (Siam Discovery) จัดแสดงต้นคริสต์มาสเชิงนิเวศ“Magic from the Universe” ด้วย AR Characters โดยจัดแสดงต้นคริสต์มาสเชิงนิเวศและประดับตกแต่งด้วยไฟสวยงาม​ ระหว่างวันที่ 17 พ.ย.65 – 8 ม.ค. 66 ICONSIAM Bangkok Illumination 2022 เทศกาลประดับไฟตกแต่งอิลลูมิเนชั่นประจำปีริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศทั่วโลก​ โดยได้จัดแสดงต้นคริสต์มาสสูง 20 เมตร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และยังทำจุดถ่ายรูปในบริเวณห้างสรรพสินค้า ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.65 – 5 ม.ค.66​ The Ratchaprasong Light of Fortune 2022

การแสดงแสงสีเสียงที่สวยงามบริเวณสี่แยกราชประสงค์โดยสมาคมราชประสงค์ มีการประดับไฟทางเดินลอยฟ้าและพื้นที่ศูนย์การค้าโดยรอบอย่างสวยงามในวันที่ 20 พ.ย. 65 – 15 ม.ค.66 และ Bangkok Countdown 2023 บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 15 – 31 ธ.ค.65 เป็นต้น​ โดยได้รวบรวมกิจกรรมของ​เทศกาล​ Colorful Bangkok 2022​ ที่เว็บไซต์​ http://www.bangkokartcity.org​ และ​ เฟซบุ๊ก www.facebook.com/bangkokartcity เพื่อเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นทั่วกรุงเทพฯ