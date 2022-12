ทูตสหรัฐ เข้าพบชัชชาติ เผยนักลงทุนอเมริกันกว่า 100 บริษัทอยากหวนลงทุนในไทย

กทม.หารือเอกอัครราชทูตอเมริกา สนับสนุนกันและกัน กระชับความสัมพันธ์กว่า 60 ปี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม เวลา 16.00 น. ที่ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค (H.E. Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือถึงประเด็นที่น่าสนใจและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ในการนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบกุญแจเมืองจำลองและหนังสือ Bangkok: Recipes and Stories from the Heart of Thailand เป็นของที่ระลึก

การเข้าพบในวันนี้ เป็นการหารือถึงความร่วมมือที่สถานทูตอเมริกาสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนงานของกรุงเทพมหานครที่ทำให้ประชาชนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณสุข การจัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต 109 ปี ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา และความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 61 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงวอชิงตัน ดีซี พร้อมทั้งได้หารือถึงนักลงทุนชาวอเมริกันกว่า 100 บริษัทที่สนใจที่กลับมาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย และการที่หอการค้าสหรัฐ (AMCHAM) จะให้การสนับสนุนโครงการโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับการศึกษาของเยาวชน โดยเน้นที่ความถนัดและความสามารถของแต่ละคนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร เช่น การนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ การส่งวิทยากรมาฝึกอบรม เป็นต้น นอกจากนี้ได้หารือถึงความสนใจที่จะให้ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปยังอเมริกา เช่น ส้มโอ อีกด้วย

กรุงเทพมหานครและกรุงวอชิงตัน ดีซี ได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2505 โดยที่ผ่านมาทั้งสองเมืองได้ดำเนินความร่วมมือในลักษณะของการแลกเปลี่ยน การเยือน การประชุม การแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมเยาวชน เป็นต้น ในโอกาสที่ปี พ.ศ.2565 เป็นปีครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกัน สำนักงานการต่างประเทศจึงได้พิจารณาจัดทำเสาชิงช้าจำลองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกแก่กรุงวอชิงตัน ดีซี อันจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง โดยเป็นเสาชิงช้าจำลอง จำนวน 1 ชุด ขนาดกว้าง 61 ซ.ม.X ยาว 63 ซ.ม. x สูง 178 ซ.ม. น้ำหนักเสาชิงช้า 15 กก. น้ำหนักกล่อง 8 กก. รวมทั้งสิ้น 23 กก. ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดพิธีส่งมอบเสาชิงช้าจำลองระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในฐานะผู้แทนกรุงวอชิงตัน ดีซี ในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์มายาวนาน โดยเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ.2376 จากที่ทั้งสองฝ่ายมีสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์ (Treaty of Amity and Commerce) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในปีดังกล่าว ประธานาธิบดี Andrew Jackson ของสหรัฐอเมริกา ได้ส่งนาย Edmund Roberts เป็นเอกอัครราชทูตเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งนำสิ่งของมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งรวมถึงดาบฝักทองคำที่ด้ามสลักเป็นรูปนกอินทรีและช้าง และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิ่งของตอบแทนซึ่งเป็นของพื้นเมือง เช่น งาช้าง ดีบุก เนื้อไม้ และกำยาน เป็นต้น

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้น และปรับเปลี่ยนจากความสัมพันธ์ฉันท์มิตรประเทศธรรมดาเป็นการมีความสัมพันธ์พิเศษระหว่างกัน ความสัมพันธ์ได้มุ่งเน้นด้านความมั่นคงโดยที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีแนวความคิดสอดคล้องกันที่ต้องการต่อต้านและปิดล้อมการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ และสหรัฐอเมริกาในฐานะเป็นผู้นำในการปกป้องลัทธิเสรีนิยมและอุดมการณ์ประชาธิปไตยจึงได้ให้ความสำคัญกับประเทศไทยในฐานะพันธมิตรและเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวแทนของโลกเสรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ในปี พ.ศ.2493 สมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้ทำความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางทหารกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยเน้นเรื่องความมั่นคงเป็นหลัก พร้อมกันนั้นรัฐบาลไทยได้จัดกำลังจากทุกเหล่าทัพสนับสนุนสหรัฐอเมริกาในสงครามเกาหลีตามมติสหประชาชาติอันเป็นจุดกำเนิดของการปฏิบัติการร่วมสมัยใหม่และเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา