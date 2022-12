กระหึ่มท่าเตียน! เทศกาลดนตรี กทม.ขนลูกทุ่ง ไทยเดิม ออร์เคสตรา ครบ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ลานมิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน เทศกาลดนตรีกรุงเทพมหานคร (Bangkok Music Fest) วันแรก

Advertisment

สำหรับการแสดงเปิดเทศกาลดนตรีกรุงเทพมหานคร ในวันนี้ ได้วง Bangkok Metropolitan Orchestra หรือ วง BMO มาบรรเลงบทเพลง โดยการการผสมผสานซิมโฟนีออร์เคสตรา กับแนวดนตรีหลากหลาย อาทิ เพลงไทยเดิม ลูกทุ่ง ลูกกรุง อาทิ ลาวดวงเดือน กราบเท้าย่าโม ใจเอย

โดยมีนักร้องจากกองการสังคีต กทม. อาทิ น้ำฟ้า แก้วรัตนศรีโพธิ์ กาญจนา จันทร์ไผ่ และศิลปินรับเชิญ โน้ต ศรัณย์ คุ้งบรรพต ในบทเพลงสากลคลาสสิค อย่าง This is the Moment, Fly Me to the Moon

Advertisement

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงจากวงซิมโฟนีออร์เคสตราจินตลีลาชุด “วัดสุทัศน์เทพสถิตย์ นิรมิตรกรุงเทพเมืองฟ้ามหานคร” และบรรเลงเพลงจีนตอกไม้ ด้วยการเดี่ยวระนาด ผสานวงออร์เคสตรา พร้อมส่งท้ายเทศกาลวันแรกด้วยเพลงชาติประจำเทศกาลสิ้นปี We wish you a Merry Christmas และเพลงพรปีใหม่

ทั้งนี้ “เทศกาลดนตรีกรุงเทพมหานคร Bangkok Music Fest” ยังมีต่อเนื่องไปอีก 5 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 8, 15, 22, 29 มกราคม 2566 ณ ลานมิวเซียมสยาม เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป และพิเศษ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กับการเปิดฟลอร์สำหรับนักเต้นลีลาศมาร่วมลีลาศกับวงลีลาศกรุงเทพมหานคร ติดตามรายละเอียดและข่าวสารเทศกาลได้ที่ Facebook Page กรุงเทพมหานคร