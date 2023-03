มหิดล จัดงานวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ 37 ปีสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้วงการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม The MUIC 37th Anniversary: Creating Global Citizens เพื่อเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 37 ปี กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ Health Innovation Design Collaboration โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากนั้น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Creating Global Citizens” และปิดท้ายกับกิจกรรมเสวนา “Lifelong Learning, Global Citizenship, and Sustainability” โดยศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ CEO CirPlas Tech Co., Ltd., คุณศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย Marine Biologist, Conservation photojournalist และคุณศุภาวรรณ ศุภณีดิส Film and Cultural Studies Enthusiast ณ ห้อง Screening Room วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องโครงการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Designing Health Innovation) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทางการแพทย์ (BioDesign) หลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์แพทย์หญิง จุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องโครงการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชา Designing Health Innovations หรือการออกแบบนวัตกรรมด้านสุขภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทางการแพทย์ (BioDesign) หลักสูตรนานาชาติ กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลว่า

“วิทยาลัยนานาชาติฯ เล็งเห็นว่า หลักสูตร BioDesign ซึ่งมีสอนอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหลักสูตรที่ดี สอนให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ ศึกษาวิจัย นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้จริง จึงได้นำมาเป็นหลักสูตรวิชาโท (Minor) ให้นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติฯ ในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรได้ศึกษา ซึ่งคนที่เรียนจะมีความรู้ทางด้านนวัตกรรม สามารถที่จะเป็นนวัตกรในสาขาที่ตัวเองสนใจได้”

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่ผ่านมาเราได้ทดลองสอนบางส่วนของหลักสูตรนี้ให้กับนักศึกษา MUIC แล้ว ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก เพราะเขาสนใจในเรื่องของการที่เขาจะเอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในเชิงธุรกิจ ตอนนี้เรากำลังรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และคาดว่าจะสามารถเปิดสอนได้ในภาคการศึกษาใหม่เดือนกันยายนที่จะถึงนี้”

สำหรับหลักสูตรวิชาโทที่จะเปิดสอนมี 5 วิชา ประกอบด้วย 1. Community Health Innovations 2. Design Thinking in Health 3. Case Studies in Health Innovations 4. Cutting-Edge Technology for Health Innovations และ 5. Entrepreneurship and Innovation in Science

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา พูดถึงจุดเด่นของหลักสูตรวิชาโท BioDesign ว่า “หลักสูตรนี้จะเป็นการผสมผสานความรู้ทางการแพทย์ บวกกับความรู้ทางด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะหรือเรื่องของธุรกิจ มาร์เกตติ้ง โมเดลต่างๆ เข้ามาไว้รวมกัน เพื่อให้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นนั้น สามารถเอาไปใช้ได้จริง”

ส่วนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบทางการแพทย์ นั้น จะทำการเรียนการสอนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหลักสูตรที่คณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติฯ ที่มีความชำนาญด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการแพทย์ จะเข้าไปร่วมสอน เพื่อให้ผู้เรียนที่เป็นทั้งนักศึกษาแพทย์และสาขาอื่นๆ มีองค์ความรู้ที่กว้างขึ้น

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา ฝากถึงสำหรับนักศึกษาที่สนใจหลักสูตร BioDesign ว่า “ความรู้ที่เป็นองค์รวม ความรู้ที่ผนวกเอาหลายๆ ศาสตร์เข้ามาด้วยกัน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตและอาชีพในอนาคต”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ทั้งสองสถาบันเห็นตรงกันว่า หากได้แลกเปลี่ยนนักศึกษาซึ่งกันและกัน จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ฯ มีหน้าที่ผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ขณะที่วิทยาลัยนานาชาติฯ มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ ด้านการบริหารจัดการ ด้านธุรกิจ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นนานาชาติที่โดดเด่น เมื่อมาร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน จะทำให้นักศึกษามีมุมมองวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางมากขึ้น สามารถประยุกต์เอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้

“ทางศิริราชมีความสนใจที่จะทำงานด้านนวัตกรรมอยู่แล้ว แต่เราเป็นแพทย์ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เราต้องมองถึงความยั่งยืน ความอยู่รอด การบริหารจัดการ การที่เราต้องคิดเรื่องใหม่ๆ ที่มีผลดีต่อตัวเราเอง มีผลดีต่อคนไข้ ต่อสังคมและประเทศชาติ หลักสูตรนี้จะสร้างนวัตกรที่ไปทำงานด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะทำตามนโยบายของประเทศ ให้ประเทศไทยเราเป็นฮับของเอเชียครับ”

“ต้องขอบคุณวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ผมมั่นใจครับว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้คนไทยเรามีความเข้มแข็ง ในการที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ และนักนวัตกรในอนาคต และช่วยสังคมไทยเข้มแข็งมากขึ้นครับ” ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ กล่าวทิ้งท้าย