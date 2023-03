เปิดภาพชุด ‘วังกรมพระสมมติอมรพันธุ์’ เร้นกายในชุมชน ซ่อนความตระการตากลางพระนคร

เปิดวังกรมพระสมมติอมรพันธุ์ ใจกลางพระนคร ค้นประสบการณ์ใหม่ ฟื้นชีวิตสถาปัตย์ข้ามกาลเวลา

กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง สำหรับ วังกรมพระสมมติอมรพันธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ในตรอกแห่งหนึ่งในซอยสำราญราษฎร์ วังเดิมของ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ พระโอรสในรัชกาลที่ 4 ราชเลขาส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้นราชสกุล “สวัสดิกุล ณ อยุธยา”

รายล้อมด้วยบ้านเรือนซึ่งต่อมารู้จักในนามชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธุ์ซึ่งเคยประกอบอาชีพเย็บจีวรและสบง รวมทั้งจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ใบลาน

สภาพภายนอกของวังยังคงงดงาม แม้เดินทางผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน โดยไม่มีการใช้งาน

Urban Ally และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นำพื้นที่แห่งนี้มาเปิดให้ได้ชมความงามและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และชุมชนโดยรอบ ที่เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังฆภัณฑ์ใหญ่ของกรุงเทพฯ ก่อนที่จะย้ายออกมาบริเวณเสาชิงช้า

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบุว่า ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์ มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ที่ดินส่วนใหญ่เดิมเป็นบริเวณวังของกรมพระสมมตอมรพันธ์ ซึ่งทรงสร้างห้องแถวขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่ของบริวารที่รับใช้อยู่ในวังได้อยู่อาศัย เมื่อกรมพระสมมตอมรพันธ์สิ้นพระชนม์ลงแล้ว ที่ดินจึงได้ตกทอดมาเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ยังคงให้ประชาชนเช่าอาศัยห้องแถวเหล่านี้อยู่จนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ดินด้านหน้าของชุมชนนั้นเป็นของเอกชนส่วนหนึ่งและวัดเทพธิดารามส่วนหนึ่ง

วังแห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนประถม แต่เลิกกิจการไปนานแล้ว และกลายเป็น ‘พื้นที่ปิด’ ในที่สุด

สุจิตต์ วงษ์เทศ ผู้ก่อตั้งนิตยสารศิลปวัฒนธรรม เคยระบุถึงความสำคัญของย่านดังกล่าวว่า ย่านประตูผี ตรอกไข่ และชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์ คืออีกพื้นที่ซึ่งควรได้รับการพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของ มิวเซียมกรุงเทพฯ โดยย่านประตูผี บริเวณตรอกไข่ เป็นจุดกำเนิดของนิตยสารสกุลไทยซึ่งเป็นตำนานของสิ่งพิมพ์ไทย ย่านนี้ยังเคยเป็นที่ตั้ง โรงพิมพ์หลายแห่ง ส่วนชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธุ์ เป็นที่ตั้งของวังกรมพระสมมตฯ ซึ่งทรงเป็นนักปราชญ์ และเดิมยังเป็นชุมชนช่างใหญ่ที่ทำงานพระเมรุเจ้านาย”

ล่าสุด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ Urban Ally คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดงาน UNFOLDING BANGKOK – Living Old Building เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร โดยมีวังกรมพระสมมตอมรพันธุ์ เป็นส่วนหนึ่ง ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Elapse – the Renaissance of Place’ กาลเปลี่ยนผ่าน

UNFOLDING BANGKOK – Living Old Building พลิกฟื้นและปลุกความมีชีวิตชีวาให้กับวังที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อีกครั้ง ผ่านการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไฮไลต์คือการจัดแสดงแสงไฟ Projection Mapping นิทรรศการต่าง ๆ รวมถึงศิลปะการแสดงและดนตรี ตั้งแต่วันนี้ – 2 เมษายน

4 กิจกรรมหลักในงาน ณ วังแห่งนี้ ได้แก่

1. Architectural Lighting การจัดแสดงแสงไฟที่จะเปิดประสบการณ์ย้อนรอยกลิ่นอายความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมและศิลปะวิทยาการในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5

2. Projection Mapping การเดินทางย้อนเวลากลับไปเยี่ยมเยือนสิ่งเก่า ทั้งย่านและชุมชนโดยรอบวังในอดีต

3. Exhibition การจัดแสดงผลงานศิลปะเคลื่อนไหว “กาลเปลี่ยนผ่าน” (elapse) และ “การเปลี่ยนแปลง” (reformation) การจัดแสดงประวัติความเป็นมาของสถานที่ และสารคดี The Renaissance of Place

4. Performance and Music ศิลปะการแสดงและเพลงโดยศิลปินมืออาชีพ ที่จะชวนทุกคนย้อนประสบการณ์กลับไปถึงกาลเวลา ความทรงจำ และเหตุการณ์อันงดงามในอดีต