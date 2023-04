ชัชชาติ วาร์ปตามงานติดไฟสีลม 4 ทุ่มครึ่ง เจอเด็กหญิงดีดกีตาร์ ควัก 500 เป็นกำลังใจ

ชัชชาติ โผล่ตัวดูเปลี่ยนหลอดไฟ เจอเด็กหญิงดีดเพลง Have You Ever Seen The Rain ควัก 500 ให้กำลังใจ

เมื่อเวลา 22.35 น. วันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ติดตามผลการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสีลม เขตบางรัก ซึ่งมีนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม. ,นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผอ.สำนักการโยธาและคณะ มาถึงก่อนหน้านึ้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัชชาติใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำ กางเกงขาสั้นสีดำ สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว

นายชัชชาติ ได้ให้บริษัทเอกชนลองทดสอบการเปิด-ปิดไฟรายดวง ซึ่งปรากฏว่าใช้งานได้ผลดี

นอกจากนี้ นายชัชชาติยังตรวจความเรียบร้อยการปรับปรุงป้ายรถเมล์ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ซึ่งผู้รับเหมายังเก็บงานไม่เรียบร้อย

จากนั้นนายชัชชาติพบกับ เด็กนักเรียนหญิงรายหนึ่งพกกีตาร์มากับคุณแม่ ที่เคยเจอบนเวทีงานวันเด็กที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้มาเล่นดนตรี ดีดกีตาร์เล่นเพลง Have You Ever Seen The Rain ของศิลปิน Creedence Clearwater Revival

เมื่อเล่นเสร็จนายชัชชาติมอบเงิน 500 บาทให้แก่เด็กนักเรียนหญิงคนนั้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ