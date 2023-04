ชัชชาติ ควงปืนเบิ้ม ฉีดน้ำรัวถนนข้าวสาร เจอเด็กยิงสวนสุดมันส์ ลั่น ‘เปียกกันให้เต็มที่’

‘ชัชชาติ’ ใส่ดอกออกมาเปียก ดวลปืนฉีดน้ำสุดมันส์ถนนข้าวสาร

เมื่อวันที่ 13 เมษายน เวลา 13.30 น. ที่ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางไปเปิดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ถนนข้าวสาร

นายชัชชาติกล่าวว่า สวัสดีปีใหม่ทุกคน ขอให้เล่นสงกรานต์อย่างมีความสุข ดูแลคนรอบข้าง อย่าเล่นรุนแรง ขอให้เปียกกันให้เต็มที่ สิ่งร้ายๆ ให้เทไปกับน้ำ แล้วรับสิ่งดีๆ เข้ามาใหม่

สำหรับสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารนี้ จุดตรวจค้นตอนที่เดินเข้าเรียบร้อยดี ทุกคนก็ดูมีความสุข ขอให้ช่วยกันดูแล อย่าดื่มสุราจนเมาเกินไป ไม่ให้เดินดื่มสุรา แต่ในร้านก็ตามแต่รูปแบบของร้าน ส่วนการดูแลความปลอดภัย ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีทั้ง ตำรวจ เทศกิจ ส่วนประชาชนก็ไม่ให้เล่นแป้ง ขอให้เล่นกันอย่างละมุนละม่อม รักษาวัฒนธรรมไทย และขอให้มีความสุขมากๆ

บรรยากาศทั่วไปมีความคึกคัก มีทั้งชาวต่างชาติและคนไทยมากมาย คนแถวนี้ก็นำของออกมาขายกัน เศรษฐกิจก็ลงไปสู่ชุมชน ต้องฝากให้คนไทยช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยว ส่วนผู้ค้าก็อย่าเอาเปรียบเขา เป็นเจ้าบ้านที่ดี และช่วยกันดูแล เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาอีกในครั้งต่อๆ ไป” นายชัชชาติกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในตอนหนึ่ง ระหว่างนายชัชชาติกล่าวเปิดงาน มีเด็กหญิงฉีดน้ำใส่ เมื่อแถลงเสร็จ นายชัชชาติฉีดน้ำตอบอย่างสนุกสนาน

ทั้งนี้ ยังมีงานสงกรานต์ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ลานคนเมือง คลองผดุงกรุงเกษม ด้วยรถ BMA Feeder ที่กรุงเทพมหานครนำมาให้บริการฟรีตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ได้อีกด้วย โดยสามารถติดตามเวลารถมาถึงผ่านแอพพ์ ViaBus ได้ หรือหากใครยังไม่รู้จะไปเที่ยวสงกรานต์ที่ไหน ให้ Nicemap ช่วยบอก เพียงพิมพ์ Nicemap.info ในช่องใส่ url หรือคลิก https://th.riskmap.org/

