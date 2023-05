‘นฤมิตไพรด์’ เปิดตัว ‘พลเมืองสีรุ้ง’ คนแรกในปวศ. แขวนภาพเบิ้มโชว์ศักยภาพ พร้อมจัด World Pride 2028

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม เวลาประมาณ 16.00 น. ที่ลานใบบัว สกายวอล์ก บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ‘บางกอกไพรด์’ นำโดย ชุมาพร แต่งเกลี้ยง หรือ วาดดาว ผู้อำนวยการร่วมการจัดงานบางกอกไพรด์ 2023 ร่วมกับ ‘กรุงเทพมหานคร’ พร้อมด้วยภาคประชาสังคม และหน่วยงานราชการที่ขับเคลื่อนเรื่องการคุ้มครองสิทธิความหลากหลายทางเพศ ร่วมเปิดภาพผลงานศิลปะบนผนังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ต้อนรับเดือนไพรด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ Road To Bangkok World Pride 2028 (อ่านข่าว ‘พิธา’ พร้อมทำงานกับชัชชาติ ประกาศ ‘Pride Always’ ตะโกนจุดแข็งบอกโลก ‘ไทยโอบรับทุกเพศ’)

บรรยากาศเวลา 15.00 น. มีผู้ทยอยเดินทางมาร่วมงาน ในขณะที่ทีมผู้จัด เตรียมสถานที่ และเวทีขนาดเล็ก ฝั่งด้านหน้าหอศิลปฯ กทม. เพื่อใช้เป็นจุดประกาศเจตนารมณ์ของการทำกิจกรรม โดยมีนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวด้านสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ จำนวนมาก แต่งกายด้วยชุดแฟนซีและแดรกควีน มาร่วมงาน อาทิ ศิริทาทา นิลพฤกษ์ หรือ ทาทา, พรหมศร วีระธรรมจารี หรือฟ้า แกนนำกลุ่มราษฎรมูเตลู, มีมี่ เยาวชน นักกิจกรรมกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก เป็นต้น

ต่อมา เวลา 16.00 น. เข้าสู่ช่วงเปิดงาน Road To Bangkok World Pride 2028 โดยมีวงดุริยางค์ ‘บราสแบนด์’ จากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ร่วมบรรเลงดนตรี ‘เราจะสร้างเมืองแห่งความภาคภูมิใจไปด้วยกัน’ พร้อม ปักหมุด Pride district ที่สยามเป็นแห่งแรกในการเปิดลงทะเบียน Rainbow Citizens (พลเมืองสีรุ้ง) ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Open me Wallet

บรรยากาศภายในงาน มีผู้ร่วมลงทะเบียน “พลเมืองสีรุ้ง” (Rainbow’s Citizen) ผ่านแอพพลิเคชั่น Opn me wallet อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับสิทธิประโยชน์และสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีสุดล้ำ โดยผู้ลงทะเบียน 1,448 ท่านแรกจะได้รับวอลเปเปอร์ มงคลเทพนฤมิต จาก Luckydose

ชุมาพร หรือ วาดดาว กล่าวเปิดการลงทะเบียน ‘พลเมืองสีรุ้ง’ ว่า ก่อนหน้านี้ เราพยายามทำงานกับหลายหน่วยงาน มีโอกาสเจอกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลายคนชอบถามว่า จริงๆ แอลจีบีที มีกี่คนในประเทศไทย หลายคนตั้งคำถามนี้ เราได้ความร่วมมือกับจากเพื่อนพันธมิตรธุรกิจ Open me Wallet อยากให้ลองดาวน์โหลด ปีนี้ จะเป็นปีแรก เราอยากทำงานก้าวเข้าสู่การบันทึกพื้นที่ของแอลจีบีที ซึ่งประเทศไทยมีการบันทึกข้อมูลมากมาย หนึ่งในนั้นคือบัตรประชาชน

“แต่บัตรประชาชน ไม่ได้ครอบคลุมพวกเราจริงๆ คนที่เป็น ทรานส์เจนเดอร์ อินเตอร์เซค นอนไบนารี่ ไม่สามารถระบุเพศของตัวเองได้ บัตรประชาชนไม่ได้ครอบคลุมเราจริงๆ ในหลายพื้นที่ จึงลองออกแบบบัตรประชาชนของพลเมืองสีรุ้ง ขึ้นมา ผ่านแอพพลิเคชั่น ‘Open me Wallet

“สามารถดาวน์โหลด ลงทะเบียน กดเข้าไปใน ส่วนบางกอกไพรด์ เพื่อเก็บภาพศิลปะของพวกเราได้ เราบันทึกทุกครั้งแต่พลเมืองสีรุ้งคนแรก จนกระทั่งถึงเวิลด์ไพรด์ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพ เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะมีหมายเลข ว่าเราเป็นพลเมืองคนที่เท่าไหร่ของ Rainbow Citizens”

วาดดาว ชุมาพร กล่าวว่า Rainbow Citizens สำคัญมาก เพราะเป็นการทำงานกับ ภาครัฐ 2 นโยบาย 2 กลไก 2 พื้นที่ด้วยกันพื้นที่แรก คือ 1.เรนโบว์ซิตี้เน็ตเวิร์ค คือการสร้างพันธมิตรระดับเมือง อย่าง กทม. ตอนนี้มี 52 เมือง เพื่อให้ประเทศนี้คุ้มครอง แอลจีบีที อย่างแท้จริง

2. เราตั้งใจที่จะเป็นเจ้าภาพ World Pride 2028 ที่คล้ายกับโอลิมปิก เราจะเปิดเมือง เพื่อให้LGBTQIAN+ และความหลากหลายทางเพศได้เบิกบาน เหมือนที่เคยจัดในหลายๆ ประเทศ ซึ่งการเป็นเจ้าภาพ ปีที่เราจะจัดได้คือปี 2028

“เพื่อนๆ นักกิจกรรมทุกคน มีเวลาเพียง 1 ปี ในการเสนอตัวเองเข้าไปเป็นเจ้าภาพ และมีเวลา 5 ปี ในการจัด ฉะนั้น การลงทะเบียน Rainbow Citizens ของเรา จะยืนยันให้รัฐมองเห็นว่า ตอนนี้มีคนที่เห็นด้วยกับเรากี่คนแล้ว หลักหมื่น แสน หรือ ล้าน นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจ ในการมอบส่วนลดต่างๆ มาใส่ไว้ในนี้” วาดดาว ชุมาพร กล่าว

จากนั้น เวลา 16.13 น. วาดดาว ชุมาพร แนะนำ เรนโบว์ซิติเซน คนแรก หมายเลข 00001 คือ ‘แป้ง’ แอลจีบีที ผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นคนที่ได้รับคัดเลือกจากภาคประชาสังคม

‘แป้ง’ กล่าวว่า ตนร่วมทำงานกับบางกอกไพรด์ มาราว 4 ปีแล้ว ตั้งแต่เริ่มประกวดนางงาม ได้รับตำแหน่ มิส I Can do it ได้ไปร่วมงานไพรด์กับองค์กรต่างๆ ตั้งแต่รู้จักกับพี่วาดดาว ปี 2021 ที่เริ่มต้น และ ทำมาเรื่อยๆ เป็นกระบอกเสียงบ้าง เป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า ขอฝากแบงคอกไพรด์ ด้วย

เมื่อชุมาพร ถามว่า ส่วนตัวอยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลง ?

แป้ง เผยว่า อยากเห็นสมรสเท่าเทียม อยากให้ทุกคนมองว่า มนุษย์เพศไหน ก็เป็นคนเหมือนกัน

ต่อมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากทม. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่ากทม. และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตพรรค ร่วมกล่าวเปิดงาน

จากนั้น เวลา 16.15 น. เข้าสู่พิธีเปิดภาพ Road To Bangkok World Pride 2028 โดยมีพันธมิตร

สร้างเมือง (กรุงเทพมหานคร), พันธมิตรคุ้มครองสิทธิ์ (กสม., พม., กรมคุ้มครองสิทธิ์ TCJ), พันธมิตรส่งเสริมภาคธุรกิจ (สยามพิวรรธน์, MBK, สำนักงานทรัพย์สินจุฬา, Center world)

ตลอดจนพันธมิตรข้ามพรมแดน ได้แก่ มิเชล ตัวแทน InterPride ผู้ถือลิขสิทธิ์ World Pride ร่วมเป็นสักขีพยาน ด้วยการเปล่งเสียง “World Pride’ อย่างต่อเนื่อง สนั่นสกายวอล์ก

สำหรับแคมเปญ Road To Bangkok World Pride 2028 ได้เปิดรับสมัครผลงานศิลปะ มาร่วมเนรมิตแลนด์มาร์กสำคัญใจกลางกรุงเทพ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) ในเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมปักธงเป้าหมายในการเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับความหลากหลายที่สุดในเอเชีย ด้วยการร่วมเครือข่าย เรนโบว์ ซิตี้ เน็ตเวิร์ก และเวิลด์ไพร์ด เพื่อพัฒนา กทม.ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกเพศ

โดยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา มีผลงานของศิลปินชาวสีรุ้ง หรือผู้มีความหลากหลายทางเพศ ส่งเข้าร่วมประกวดถึง 80 ผลงาน ซึ่งกรรมการและทีมงานได้คัดเลือก 10 ผลงานที่โดดเด่นและสื่อความหมาย มาจัดแสดงในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รางวัลอันดับ 1 ถูกติดตั้งบริเวณ หน้าหอศิลปฯ กทม. ประจักษ์สู่สายตาสาธารณชน เพื่อเป็นการปักธงสู่ World Pride เป็นสัญลักษณ์สะท้อนความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง World Pride 2028 ในปี พ.ศ.2571 พร้อมได้รับเงินสดมูลค่า 30,000 บาท

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ได้แก่ The Road to Equality: Bangkok World Pride 2028 จากศิลปิน สรธร หวังนิตย์สุข หรือ ปาร์ค ซึ่งถ่ายทอดผลงานโดยใช้แนวคิด : ความคิด ‘The Road to Equality ทางเดินแห่งความเท่าเทียม” โดยออกแบบให้พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งเป็นดั่งสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ประทับอยู่กลางภาพ และล้อมรอบด้วยธงซึ่งเป็นตัวแทนของความหลากหลายทางเพศต่างๆ โดยยืนอยู่บนทางเดินเกลียวคลื่นซึ่งมีสีเป็น Intersex-Inclusive Pride flag และมีชาว LGBTQIAN+ จากทุกเชื้อชาติ กำลังเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร สะท้อนความหมาย ถึงการที่กรุงเทพมหานครพร้อมโอบรับ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และพร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride

ทั้งนี้ 9 ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ยังได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมได้สิทธิจัดทำสินค้าที่ระลึกกับบางกอกไพรด์ ประกอบด้วย ผลงาน Self-acceptance จากศิลปินไกรสร บุญมี, ผลงาน Seven sphere / สัตตะทรงกลมโคจร จากศิลปินเมธัส แก้วดำ, ผลงาน The Beautiful of Love and Equality จากศิลปินณัฐนันท์ ศรเฉลิม, ผลงาน New Age New Species จากศิลปินวัฒน์ ฉั่วศิริพร, ผลงาน painting the most beautiful butterfly จากศิลปินแสงตะวัน ชูแนม, ผลงาน Spread Your Wings And Prepare To Fly จากศิลปิน Burin Punma, ผลงาน True self โดย สิทธิชัย ยอดชมภู, ผลงาน Running To The Future จากศิลปินกัลยกร เกิดปรางค์ และผลงาน OVERTHERAINBOW (สุดปลายสายรุ้ง )

สำหรับ นฤมิตไพรด์ เตรียมจัดงาน “บางกอกไพรด์ 2023” ผ่านขบวนพาเหรดที่เริ่มตั้งแต่บริเวณปทุมวัน ถนนพระราม 1 ฝั่งสยามพิวรรธน์ จนถึงแยกราชประสงศ์ บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมด้วยธงสีรุ้งยาวที่สุดในประเทศไทย ที่จะโบกสะบัดเพื่อประกาศชัดถึงความเท่าเทียมกันของผู้มีความหลากหลายทางเพศ พร้อมทั้งไฮไลต์กิจกรรมงานตลอดเส้นทาง ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น.

