ปลัดพม.ปลื้ม ระบบแจ้งเหตุ ESS ปชช.สนใจ ชวนเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์โอเอสกัดเหตุรุนแรง

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า หลังจากมีการเปิดใช้ระบบ ESS ซึ่งเป็นระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Services: ESS) ผ่าน Line OA ESS Help Me อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา พบว่า มีประชาชนให้ความสนใจระบบ ESS เป็นจำนวนมาก โดยได้เพิ่มเพื่อน ผ่าน Line OA ESS Help Me จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค.66) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 98,484 ราย โดยมีการใช้บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม จำนวน 1,899 ราย

นายอนุกูล กล่าวว่า สำหรับปัญหาที่มีการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ผ่านระบบ ESS ส่วนใหญ่พบว่า เป็นปัญหาข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย ปัญหามั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้าย และปัญหาผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา มีหญิงสาวผู้แจ้งระงับเหตุด่วน ผ่านระบบ ESS ที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งหลังได้รับแจ้งเหตุแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ สภ.เมืองพิษณุโลก เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุภายในเวลา 20 นาที และเข้าระงับเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยเข้าช่วยเหลือหญิงสาวอายุ 17 ปี ถูกพี่ชายแท้ๆ ทำร้ายร่างกายหลายครั้ง อีกทั้งห้ามปราบไม่ให้พี่ชายทำร้ายร่างกายอีก จากนั้นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับหญิงสาวดังกล่าว เพื่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพต่อไป

ทั้งนี้ หญิงสาวผู้แจ้งเหตุกล่าวว่า ได้กดแจ้งเหตุขอความเหลือบนมือถือ ผ่านระบบ ESS ใน Line OA “ESS Help Me” เพียง 3 ขั้นตอน ไม่ถึง 30 วินาที และไม่คิดว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาช่วยเหลือถึงบ้านตามพิกัดที่แชร์ไป ภายในเวลา 20 นาที

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเพิ่มเพื่อน ผ่าน Line OA “ESS Help Me” บนมือถือของท่าน เพื่อร่วมด้วยช่วยกัน “ปักหมุด หยุดเหตุ” เป็นเครือข่ายในการชี้เป้า เฝ้าระวัง ป้องกันเหตุฉุกเฉินทางสังคมตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีทีมสหวิชาชีพในระบบ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สายด่วน 191 เจ้าหน้าที่หน่วยงานทีม One Home พม.ทุกจังหวัด อาสาสมัคร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น พร้อมเข้าไปช่วยเหลือถึงจุดเกิดเหตุอย่างแม่นยำ รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ เพื่อลดการเกิดเหตุรุนแรง ลดการบาดเจ็บ และการเสียชีวิต